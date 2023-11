MediaMarkt legt los: Black-Friday-Angebote schon jetzt

Bei MediaMarkt ist die Black-Friday-Woche bereits gestartet und ihr könnt euch schon jetzt satte Rabatte bei zahlreichen Artikeln sichern. Wir haben die Aktion genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, welche Angebote ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Black Friday Week 2023 bei MediaMarkt im Preis-Check

Aktuell bekommt ihr die Chance, bei den Black-Week-Angeboten von MediaMarkt zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Fernseher, Kühlschrank oder Speicherkarte – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Zudem ist der Versand der reduzierten Artikel häufig kostenlos. Die besten Deals haben wir für euch unten zusammengefasst.



Black Friday Angebote: Das sind die 12 besten Deals

Wir haben die Preise der laufenden Black-Friday-Aktion mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend die besten aktuellen Schnäppchen.

Bosch KGV 332 LEA Statt 839 Euro UVP: Kühlgefrierkombination mit EEK E, 228 kWh Verbrauch im Jahr, 1760 mm hoch, in Edelstahl-Optik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 14:53 Uhr

Xiaomi Redmi Note 12 (128 GB) Statt 249,90 Euro UVP: Dual SIM-Smartphone mit 6,67-Zoll-Display, 5000mAh Akku und 33W Fast Charging. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 14:25 Uhr

LG OLED55B39LA OLED TV (55 Zoll) Statt 1.899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit OLED-Panel, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, 120 Hz und webOS 23. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

LG 65QNED916QE QNED TV (65 Zoll) Statt 2.499 Euro UVP: MiniLED 4K-TV mit 100 Hz, 2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0, FreeSync, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision und webOS 22. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

LG 55NANO756QC (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz, Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 16:44 Uhr

Philips Kabelloser Akkusauger ‎FC6826/01 Statt 479,99 Euro UVP: Dyson-Alternative, kabellos und beutellos. Auch als Handsauger einsetzbar. Laufzeit bis zu 65 Minuten. ‎0,6 Liter Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

Dyson V8 (2023) Statt 399 Euro UVP: Stielsauger mit 425 Watt, bis zu 40 Minuten Laufzeit und 0,54 l Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:01 Uhr

Philips Hue Smart Plug 3er-Set Statt 99,99 Euro UVP: Smarte Steckdosen mit ZigBee-Standard. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

Philips Hue Indoor Bewegungsmelder 3er-Set Statt 99 Euro UVP: Smarte Bewegungsmelder mit ZigBee-Standard. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

Philips EP5447/90 Serie 5400 LatteGo Statt 749,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 12 Kaffeespezialitäten, intuitivem Display und 4 Benutzerprofilen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 15:54 Uhr

SanDisk Ultra (512 GB) Statt 139 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 120 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 16:44 Uhr

Black Friday bei MediaMarkt: Welche Deals wird es noch geben?

Am eigentlichen Black Friday 2023 könnt ihr auch bei MediaMarkt wieder mit tollen Angeboten rechnen. Freut euch auf satte Rabatte in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Computer und Zubehör. Auch Smartphones, Gaming-Ausrüstung, Audio-Produkte sowie Fotografie-Equipment werden wahrscheinlich im Preis reduziert. Für Smart-Home-Fans gibt es vermutlich ebenfalls tolle Deals. Um nichts zu verpassen, abonniert am besten den MediaMarkt-Newsletter und haltet die Website im Auge. Tipp: Vergleicht im Vorfeld die Preise und legt euch eine Wunschliste an! Am Black Friday findet ihr hier natürlich auch wieder eine Zusammenfassung der besten Angebote.

Einen Überblick zu allen aktuellen Black-Friday-Angeboten findet ihr in unserem regelmäßig aktualisierten Artikel:

myMediaMarkt: Welche Vorteile bietet das Bonusprogramm?

MediaMarkt bietet unter dem Namen „myMediaMarkt“ ein Bonusprogramm an. Mit jedem Einkauf sammelt man Punkte, die man gegen Einkaufsgutscheine eintauschen kann. Da die Mitgliedschaft völlig kostenlos ist, lohnt sie sich vor allem für Stammkunden.

Neben regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen profitieren Mitglieder außerdem von diesen Vorteilen:

Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Alle Rechnungen und Belege für vergangene MediaMarkt-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

Ein weiterer Vorteil ist die Verlängerung der 0%-Finanzierung von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate.

Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 28 Tage verdoppelt.

