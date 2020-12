Der aktuelle MediaMarkt-Prospekt steht ganz im Zeichen der Weihnachtsaktion, bei der ihr zu jedem Produkt ein weiteres geschenkt bekommt. Dadurch ergeben sich ein paar richtig gute Bundle-Angebote. Wir haben Preise verglichen und die besten Deals zusammengefasst.

MediaMarkt Geschenke-Aktion: Bundle-Angebote im Preis-Check

MediaMarkt hat gerade eine weihnachtliche Bundle-Aktion am Start, die Schnäppchenjäger bereits kennen sollten: Zu jedem Produkt aus dem neuen Prospekt gibt es ein Geschenk dazu. Meistens handelt es sich dabei um echt gute Deals und die beliebtesten Bundles waren in den letzten Jahren schnell ausverkauft. Beachtet also, dass viele Angebote bereits vor offiziellem Aktionsende am 21. Dezember vergriffen sein können.

Wir haben die Aktionspreise von MediaMarkt mit denen anderer Händler verglichen und verraten, bei welchen Geschenke-Bundles ihr am meisten spart.

MediaMarkt Geschenke-Aktion: Das sind die besten Deals

Tipp: Ab 100 Euro Mindestbestellwert könnt ihr zusätzlich 10 Euro sparen, wenn ihr euch für den MediaMarkt-Newsletter anmeldet.

Top 3 Angebote

Sony OLED-Fernseher mit 65 Zoll für 1.899,89 Euro kaufen, PlayStation 4 Slim 500 GB + Fifa 21 + 100 PS-Store-Guthaben geschenkt – lohnt sich, da der OLED-TV auch ohne Geschenke bei MediaMarkt am günstigsten ist.

kaufen, PlayStation 4 Slim 500 GB + Fifa 21 + 100 PS-Store-Guthaben geschenkt – lohnt sich, da der OLED-TV auch ohne Geschenke bei MediaMarkt am günstigsten ist. AVM FritzBox 7590 für 188,13 Euro kaufen, FritzFon C6 geschenkt – lohnt sich, da ihr zum beliebten WLAN-Router ein sehr gutes IP-Telefon im Wert von mindestens 63 Euro bekommt.

kaufen, FritzFon C6 geschenkt – lohnt sich, da ihr zum beliebten WLAN-Router ein sehr gutes IP-Telefon im Wert von mindestens 63 Euro bekommt. Nespresso Kapselmaschine für 68,24 Euro kaufen, Milchaufschäumer geschenkt – lohnt sich, da günstigster Preis und Top-Milchaufschäumer. 50 Euro Direktabzug beachten!

Smartphones, Tablets & Smartwatches

Kopfhörer

Apple Airpods Pro für 194,95 Euro kaufen, Earpods geschenkt – lohnt sich, da die Airpods Pro bei MediaMarkt ohnehin zum günstigsten Preis zu haben sind.

kaufen, Earpods geschenkt – lohnt sich, da die Airpods Pro bei MediaMarkt ohnehin zum günstigsten Preis zu haben sind. Sony True Wireless Earbuds für 174,49 Euro kaufen, 50 Euro Gutschein für MediaMarkt geschenkt – lohnt sich, da ihr nach Verrechnung des Gutscheins effektiv nur 124,49 Euro zahlt.

kaufen, 50 Euro Gutschein für MediaMarkt geschenkt – lohnt sich, da ihr nach Verrechnung des Gutscheins effektiv nur 124,49 Euro zahlt. Beats Solo Pro On-Ear-Kopfhörer für 184,24 Euro kaufen, 30 Euro Gutschein für MediaMarkt geschenkt – lohnt sich, da ihr die Kopfhörer auch ohne Gutschein bei MediaMarkt gerade am günstigsten bekommt.

Fernseher & Konsolen

PC-Gaming & Home-Office

