Was sich seit einigen Tagen andeutet, ist jetzt offiziell: MediaMarkt legt seine beliebte Mehrwertsteuer-Aktion neu auf und gewährt auf einen Großteil des Sortiments knapp 14 Prozent Rabatt. GIGA hat die Details.

MediaMarkt: Das sind die Highlights der Mehrwertsteuer-Aktion

Am Donnerstag um exakt 20 Uhr hat die inzwischen schon traditionelle Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt begonnen: Für einen Großteil der verfügbaren Produkte verspricht MediaMarkt: „16% Mehrwertsteuer geschenkt“. Der eigentliche Rabatt beträgt damit zwar nicht 16, aber immerhin 13,793 Prozent – in vielen Fällen gibt es die Produkte damit zum aktuellen Top-Preis, der auch die günstigsten Angebote anderer Händler unterbietet. Einige der Highlights hat GIGA bereits herausgesucht. Beachtet: Auf der Produktseite selbst wird nur der Originalpreis angezeigt – der eigentliche Rabatt ist dann erst im Warenkorb ersichtlich. Einige der vermeintlichen Schnäppchen werden allerdings durch recht hohe Versandkosten zunichte gemacht werden. Oftmals hilft hier nur die Lieferung an einen lokalen MediaMarkt – dann fallen keine weiteren Kosten an. Gezahlt werden muss aber in jedem Fall online, damit der Rabatt gewährt wird.

Konsolen & Spiele

Externe Festplatten & SSDs

Die Merhwertsteuer-Aktion läuft bis Sonntag, den 25. Oktober um 23:59 Uhr. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen allerdings: Vor allem beliebte Produkte sind schnell vergriffen – es lohnt sich also, schnell zu sein. Die Aktion gilt nicht nur online: Auch beim Einkauf im lokalen MediaMarkt wird der Rabatt von knapp 14 Prozent gewährt.

Der Rabatt gilt auf einen Großteil des Angebots – allerdings sind einige Produkte/Kategorien ausgeschlossen: Vorbesteller-Artikel, Apple iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, Apple iPad Air 4. Generation (2020), Sonos, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten.