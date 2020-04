Bildquelle: Philips

MediaMarkt hat in seinem aktuellen Prospekt viele Fernseher reduziert. Insbesondere Fans des tollen Bilds von OLED-TVs können hier Schnäppchen machen: Neben einem LG-OLED mit 55 Zoll gibt es auch ein Ambilight-OLED-TV von Philips zum Knaller-Preis zu kaufen – versandkostenfrei. GIGA verrät, was die Modelle können, kosten … und für welches man sich entscheiden sollte.

OLED-TV 1: LG OLED55B9DLA

Hier handelt es sich um ein 2019er-Modell mit 55 Zoll Bilddiagonale. Auch wenn die B-Serie immer geringfügig abgespeckt gegenüber der C-Serie ist, sind alle wichtigen Features dabei: Natürlich das hervorragende Bild der hauseigenen OLED-Panels, das neben 4K-Auflösung auch HDR10/HLG und Dolby Vision unterstützt – wichtig zum Beispiel für Netflix.

Der leistungsfähige Quad-Core-Prozessor mitsamt α7-Gen2-Koprozessor zur Bildverbesserung, ein Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 und LGs gutes Betriebssystem webOS 4.5 mitsamt allen relevanten Apps für Streaming-Dienste. Die Bedienung erfolgt über LGs tolle Fernbedienung Magic Remote. HDMI 2.1, ein 120-Hz-Panel, Unterstützung für VRR (variable Bildaktualisierungsraten, vergleichbar zu FreeSync) und ein Ultra-Low-Latency-Mode lassen das Gerät außerdem zum perfekten Fernseher für Gamer werden, der auch mit den Spielkonsolen der nächsten Generation harmonieren wird.

GIGA-Einschätzung: Mit 1.111 Euro ist der LG OLED55B9DLA gerade zu einem sehr guten Preis zu haben, der Normalpreis liegt laut idealo bei 1.299 Euro. Unserer Meinung ist das ein hervorragender OLED-TV für Gamer, aber auch in der allgemeinen Nutzung extrem stark.

LG OLED55B9DLA: OLED-TV, 55 Zoll * Jetzt ab 1.111,00 € bei MediaMarkt Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.4.2020 13:47 Uhr

Wer den Fernseher hauptsächlich für Filme und Serien nutzt, für den könnte aber auch die folgende Alternative etwas sein.

OLED-TV 2: Philips 55OLED754/12

Ein aktuelles 55-Zoll-OLED-Gerät von Philips mit 3-Wege-Ambilight, 4K-Auflösung, 120 Hz und allen relevanten HDR-Standards. Das Panel stammt, wie bei allen aktuellen OLED-TVs, aus der Fertigung von LG. Der Tuner unterstützt die Standards DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S. Philips trumpft hier wie in vielen anderen eigenen Modellen mit seiner Ambilight-Technik auf. Diese beleuchtet die Wand hinter dem Fernseher per LED. Das ist stimmungsvoll, augenschonend, das Bild wird zumindest in der Wahrnehmung ein Stückweit „größer“.

Außerdem unterstützt dieses Philips-Modell neben Dolby Vision den (nicht ganz so verbreiteten) HDR-Standard HDR10+. In Sachen Gaming-Features kann der 55OLED754/12 aber im Vergleich mit dem vorgenannten LG-Modell nicht ganz mithalten, weil weder HDMI 2.1 noch VRR unterstützt werden. Manche Experten kritisieren auch Philips‘ eigenes Betriebssystem Saphi, das in Sachen Performance und App-Vielfalt nicht ganz an Android TV oder webOS heranreicht. Wer seinen Fernseher sowieso nur für serielles Fernsehen und/oder Material aus externen Quellen wie Streaming-Sticks, Set-Top-Boxen, SAT-Receivern oder Spielkonsolen benötigt, dem kann’s egal sein.

GIGA-Einschätzung: Mit 1.099 Euro ist der 55OLED754/12 laut idealo gerade so günstig wie noch nie. Filmfans können mit dem Modell dank Ambilight ihre wahre Freude haben. Wer Ambilight nicht braucht, sollte eher zum LG greifen.

Weitere TV-Angebote

Im Prospekt gibt es noch andere Fernseher zu guten Preisen. Hier ein Überblick: