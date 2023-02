Bei MediaMarkt-Saturn bekommt ihr auch in der aktuellen Woche wieder reichlich Deals. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die Highlights der Aktionen.

MediaMarkt-Saturn: Die Highlights der aktuellen Aktionen

Auch in dieser Woche bekommt ihr wieder reichlich gute Deals bei MediaMarkt-Saturn (Aktionen bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier unsere persönlichen Highlights der laufenden Aktionen. Wer sich wundert: Die beiden Elektronikmarktketten arbeiten seit diesem Jahr noch enger zusammen und synchronisieren ihre Rabattaktionen deshalb auch vollständig. Das heißt: Ihr bekommt bei beiden Anbietern die exakt gleichen Angebote.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

Aktionen bei MediaMarkt-Saturn im Check: Die 11 besten Angebote

LG OLED55C22LB OLED TV (55 Zoll) Statt 2.249 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ und 120 Hz Bildwiederholungsrate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:22 Uhr

LG 50NANO796PC NanoCell TV (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 6.0 mit LG ThinQ, Active HDR mit HDR10 Pro und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 10:19 Uhr

LG OLED48A29LA (48 Zoll) Statt 929,99 Euro: OLED-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz und HDR10 Pro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:20 Uhr

Motorola Moto g72 (128 GB) Statt 279,99 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und 120 Hz Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:36 Uhr

Samsung Galaxy Tab S8+ (WiFi) Statt 999 Euro: 12,4 Zoll Samsung Galaxy Tab S8+ Tablet (WiFi) inklusive S-Pen, 256 GB internem Speicher, 8 GB RAM, WQXGA+ und Dual-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:20 Uhr

Nintendo Switch OLED-Modell Statt 339,99 Euro: Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm, 64 GB Speicherkapazität und bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:27 Uhr

LG DS60Q Statt 349 Euro UVP: 2.1-Soundbar mit Bluetooth und 300 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:28 Uhr

JBL Vibe 300 True Wireless Statt 79,99 Euro UVP: kabellose Bluetooth-In-ear-Kopfhörer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:33 Uhr

AVM FRITZ!DECT 302 (3 Stück) Statt 207 Euro UVP: Smarte Heizkörperregler in Weiß. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:35 Uhr

Samsung WW91T4048CE/EG Statt 999 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:19 Uhr

Saeco SM6680/00 GranAroma Deluxe Statt 949,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit individueller Personalisierung, WLAN und 18 Kaffeespezialitäten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2023 12:47 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.