Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr dank der aktuellen Aktionen wieder reichlich gute Deals. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut und zeigen euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt-Saturn: Die besten Angebote auf einen Blick

MediaMarkt und Saturn gehören ja bekanntlich schon lange zusammen. Nun wurden auch die Rabattaktionen zusammengelegt (Aktionen hier ansehen). Wir haben uns die aktuellen Deals angeschaut und präsentieren euch hier unsere geprüfte Auswahl der besten MediaMarkt-Saturn-Angebote.

AVM FRITZ!Box 7590 AX + FRITZ!DECT 500 WLAN-Mesh-Router+ LED Leuchtmittel Statt 358 Euro UVP: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Zugabe: AVM WLAN-Mesh-Router+ AVM LED Leuchtmittel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:42 Uhr

Sandisk Ultra (512 GB) Statt 116,93 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 100 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:22 Uhr

WD_Black SN850X NVMe SSD (1 TB) Statt 149,99 Euro UVP: NVMe SSD WDBB9G0010BNC SSD Retail, 1 TB SSD PCI Express, intern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 11:34 Uhr

Sandisk Ultra 3D SSD (1 TB) Statt 115,99 Euro UVP: 1 TB interner Speicher mit M.2 NVMe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 11:02 Uhr

Amazon Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr Statt 69,99 Euro UVP: Alexa Smart Speaker mit Uhr und verbessertem Klang. In verschiedenen Farben verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:38 Uhr

Amazon Echo Dot (3. Generation) Statt 49,99 Euro UVP: Intelligenter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:40 Uhr

D-LINK DSP-W118/E Smart Plug Statt 25,90 Euro UVP: Smarte Steckdose mit Wi-Fi, kompatibel mit Amazon Echo und Google Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:41 Uhr

Mobicool Mirabelle MM24 DC Statt 54 Euro UVP: Kühlbox mit 20 Litern Kapazität, 12V Anschluss. Kühlt bis 15 °C unter Umgebungstemperatur, zum Beispiel im Auto. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 11:44 Uhr

LG 55QNED816QA QNED TV (55 Zoll) Statt 1.299 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 13:41 Uhr

Asus Vivobook 14 Statt 899 Euro UVP: Notebook mit 14 Zoll Display, Intel-Core-i7-Prozessor, 8 GB RAM und 512 SDD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 12:15 Uhr

Corsair HS70 Bluetooth Statt 119,99 Euro UVP: Kabelloses Over-Ear Headset mit Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 13:41 Uhr

Beko WML 71465 S Statt 759 Euro UVP: Waschmaschine mit 7 kg Kapazität, 1400 U/Min. und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2023 11:27 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

