MediaMarkt schenkt euch nur noch heute bis 20 Uhr Gutschein-Coupons im Wert von bis zu 1.000 Euro beim Kauf von Smart-TVs. Dadurch ergeben sich einige Tiefstpreise auf viele QLED-, OLED- und LED-TVs von Samsung, LG und Co. Wir zeigen euch die 8 Top-Deals, die sich wirklich lohnen.

MediaMarkt-Aktion: Coupons im Wert von bis zu 1.000 € sichern

MediaMarkt schenkt euch nur noch bis heute Abend um um 20 Uhr im Rahmen des aktuellen Prospekts Coupons im Wert von bis zu 1.000 Euro auf ausgewählte Fernseher, die ihr bei eurem nächsten Einkauf im Online-Shop bis zum 30.09.2023 einlösen könnt. Wenn man diese Gutscheine mit dem Wert der Smart-TVs verrechnet, ergeben sich so Tiefstpreise auf sehr viele Aktionsprodukte.

Beachtet außerdem, dass besonders beliebte Produkte können auch schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

Samsung-Angebote auf Fernseher unter 65 Zoll

Panasonic TX-55JXW944 LED-TV mit 55 Zoll Statt 1.099 Euro UVP: Der 55 Zoll großer LED-TV von Panasonic verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, einen HCX-PRO-AI-Prozessor und ein Cinema-Soundsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 17:07 Uhr

Philips 65PUS7906/12 LED-TV mit 65 Zoll Statt 1.199 Euro UVP: 65 Zoll großer LED-TV von Philips mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 50 Hz, einem Quad-Core-Prozessor und einem 3-seitigen Ambilight. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 17:07 Uhr

LG 65G29LA OLED-TV mit 65 Zoll Statt 3.199 Euro UVP: Der 65 Zoll große OLED-TV von LG mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einem Alpha9-Gen5-Prozessor und einem 4.2-Soundsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 17:07 Uhr

Samsung GQ65QN90B Neo-QLED-TV mit 65 Zoll Statt 2.799 Euro UVP: 65 Zoll großer QLED-TV von Samsung 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einem Neo-Quantum-Prozessor und einem Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 15:28 Uhr

Samsung GQ65LS03BAU The Frame QLED-TV mit 65 Zoll Statt 2.199 Euro UVP: 65 Zoll großer QLED-TV von Samsung mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einem Quantum-Prozessor und einem Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 15:16 Uhr

Smart-TVs mit bis zu 86 Zoll

Sony XR-75X92J LED-TV mit 75 Zoll Statt 1.999 Euro UVP: 75 Zoll großer LED-TV von Sony mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, einem Cognitive-Prozessor und einem Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 15:25 Uhr

Samsung GQ75QN90B Neo-QLED-TV mit 75 Zoll Statt 3.899 Euro UVP: 75 Zoll großer QLED-TV von Samsung mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einem Neo-Quantum-Prozessor und einem Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 15:13 Uhr

Sony KE-85XH9096 LED-TV mit 85 Zoll Statt 3.099 Euro UVP: 85 Zoll Riese von Sony mit QLED-Display, 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, einem 4K-X-Reality-Pro-Prozessor und einem Dolby-Atmos-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 17:07 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

