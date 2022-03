Chromebooks zu absoluten Tiefstpreisen gibt es aktuell bei Media Markt. Grund dafür ist eine Aktion, bei der die Mehrwertsteuer gestrichen wird. Wer also auf der Suche nach einem neuen Laptop mit Chrome OS ist, kann hier fündig werden. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut.

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion: Rabatt erst im Warenkorb sichtbar

Der Eleketronik-Riese MediaMarkt hat immer wieder versteckte Angebote zu bieten. Viele Rabatte lassen sich oft erst erkennen, wenn sich die Waren im Einkaufswagen befinden. Aktuell ist dies der Fall bei einer Aktion mit zahlreichen Chromebooks von Lenovo, Acer und Asus. Auf den ersten Blick haben die Geräte einen ähnlichen Preis wie bei anderen Händlern, wer allerdings in den Warenkorb schaut, erkennt, dass eine Ersparnis von 15,9 Prozent winkt. Die Mehrwertsteuer-Aktion ist nicht nur online wahrzunehmen, sondern auch in den Filialen und endet am 22.3.2022. Interessierte sollten sich also bald entscheiden. Wir zeigen euch im Anschluss einige der besten Schnäppchen.

MediaMarkt: Laptops mit Chrome OS zu Schnäppchenpreisen

Chromebooks zeichnen sich vor allem durch ihr schlankes Betriebssystem aus. Google Chrome OS ist aber eine vollwertige Alternative zu anderen Notebooks. Sie sind sehr energieeffizient und bieten Akkulaufzeiten von bis zu 12 Stunden. Da das Betriebssystem auf günstigerer Hardware läuft, sind die Preise nicht nur geringer als bei andere Notebooks, die Geräte sind auch sehr leise, einen internen Lüfter benötigen sie nämlich nicht. Für Office-Work und flexibles Arbeiten von unterwegs sind sie somit ideal geeignet. Ein Nachteil ist jedoch, dass man Software, die dem System viel Power abverlangen, wie etwa Grafik- oder Videobearbeitung, eher nicht nutzen kann.

Beachtet, dass die finalen Angebotspreise erst im Warenkorb sichtbar sind:

ASUS Chromebook (C523NA-EJ0123) Statt 499 Euro UVP: 15,6 Zoll Display, Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Intel® HD Graphics 500. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2022 08:09 Uhr

LENOVO IdeaPad Duet Chromebook Statt 399 Euro UVP: Chromebook mit 10,1 Zoll Display. Touchscreen unterstützt USI-Stifte zum Schreiben auf dem Display. 4 GB RAM, 128 GB Speicher, nur 450g leicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2022 08:20 Uhr

ACER 317 Chromebook mit 17,3 Zoll Display Statt 379 Euro: 17,3 Zoll Display mit Bildschirmauflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC-Speicher und Intel UHD Grafik. Akku hält bis zu 10 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2022 08:08 Uhr

