Wem ein 4K-Fernseher nicht mehr ausreicht, der kann sich bei MediaMarkt aktuell einen 8K-TV mit NanoCell-Technologie kaufen. Der Händler hat nämlich ein 55-Zoll-Modell noch einmal deutlich im Preis reduziert und unterbietet damit alle anderen Anbieter.

MediaMarkt verkauft 8K-Fernseher für unter 850 Euro

Originalartikel:

Viele Smartphones können mittlerweile nicht nur 4K-Videos aufnehmen, sondern auch in 8K filmen. Wer sich diese Inhalte auf seinem Fernseher anschauen will, benötigt natürlich einen 8K-Bildschirm. Bei MediaMarkt wird aktuell der LG 55NANO959NA für nur 993,65 Euro angeboten. Normalerweise muss man dafür 1.169 Euro zahlen. Im Warenkorb wird ein Rabatt von 15 Prozent abgezogen, sodass man unter 1.000 Euro landet. Versandkosten fallen nicht an. Ihr bekommt den Fernseher kostenlos nach Hause geliefert.

Der LG 55NANO959NA ist ein NanoCell-LCD-TV mit einer Auflösung von sagenhaften 7.680 x 4.320 Pixeln auf 55 Zoll. Damit wird ein sehr scharfes Bild erzeugt. LG hat zudem viele Technologien entwickelt, mit denen das Bild zusätzlich verbessert wird. Dazu zählen unter anderem Cinema HDR, True Color Accuracy Pro und viele mehr. In Kombination mit einem Umgebungslichtsensor wird sichergestellt, dass immer die richtige Einstellung gewählt wird. Als Betriebssystem gibt es webOS 5.0. Dieses lässt sich besonders einfach und intuitiv bedienen. Der LG α9 Gen3 AI-Prozessor sorgt dabei für eine hohe Performance. Es handelt sich natürlich um einen Smart-TV, mit dem man alle Dienste wie Netflix und Co. abrufen kann. Mit dem Triple-Tuner kann man auch alle Fernsehsender empfangen.

Wieso sollte man eigentlich einen 8K-Fernseher kaufen?

Das ist natürlich eine Frage, die man für sich selbst beantworten muss. Wer jetzt schon für die Zukunft gerüstet sein will, kann relativ kostengünstig auch jetzt schon zu einem 8K-Fernseher greifen. Man wird aber noch lange warten müssen, bis wirklich viele 8K-Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Nach Jahren rückt jetzt erst langsam der 4K-Content in den Fokus. Ein 4K-TV von LG mit NanoCell-Technologie ist ebenfalls im Angebot und kostet mit 55 Zoll nach Abzug des Rabatts 800 Euro.