Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen iPhone seid und es kein Gerät der neuesten Generation sein muss, dann solltet ihr jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort gibt es als Tagesdeal ein iPhone 11 mit 128 GB zum absoluten Schnäppchenpreis.

Apple iPhone 11 besonders günstig bei MediaMarkt

Das iPhone kommt in Rot mit einem internen Speicher von 128 GB, was für die meisten Anwendungsfälle völlig ausreichend sein sollte. Ihr bekommt das Gerät aktuell für nur 499 Euro, wobei es sich um einen Bestpreis handelt (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Versandkosten kommen nicht dazu. Im Vergleich kostet das Smartphone bei anderen Anbietern mindestens 574 Euro. Das Angebot ist limitiert und gilt so lange der Vorrat reicht und nur am 22. September 2022.

Apple iPhone 11 (128 GB) Statt 573,89 Euro: Dual-SIM Smartphone in Product Red mit 4 GB RAM, 128 GB Speicher, 12 MP Kamera und 6,1 Zoll HD-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2022 11:03 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des iPhone 11?

Das iPhone 11 ist zwar nicht mehr das neueste Handymodell aus dem Hause Apple, aber immer noch ein High-End-Gerät, das durch einen leistungsstarken Prozessor, eine sehr gute Kamera, ein helles und kontrastreiches Display sowie eine lange Akkulaufzeit besticht. Bei GIGA gibt es auch einen ausführlichen Test zum iPhone 11. Die Farbe gefällt sicherlich nicht allen, jedoch würden sich einige sogar als Fan der „Product Red“-Reihe bezeichnen. Zum gebotenen Schnäppchenpreis ist diese sicherlich auch für Nicht-Liebhaber verkraftbar.

Saturn Tagesdeal: Gaming-PC zum Schnäppchenpreis

Der Tagesdeal bei Saturn ist für alle interessant, die auf der Suche nach einem günstigen Gaming-PC mit ordentlicher Leistung sind. Bei Saturn bekommt ihr heute ein Gerät von „Memory PC“ zum Sparpreis von 999 Euro inklusive Versand (Angebot bei Saturn ansehen). Mit dabei ein AMD Ryzen 5 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD und eine Nvidia RTX 3060 (12 GB). Vergleichbare Geräte werden bei anderen Händlern ab etwa 1.200 Euro angeboten.

