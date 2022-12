Euch geht auch regelmäßig das Datenvolumen aus? Dann wird es Zeit für einen Tarif mit fettem Datenvolumen – bestenfalls sogar unlimitiert. Bei MediaMarkt bekommt ihr zu den Tarifen im Telekom-, Vodafone- oder o2-Netz gerade einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 800 Euro dazu, wodurch sich sehr gute Effektivpreise ergeben. Wir haben die aktuellen Angebote gecheckt, durchgerechnet und präsentieren euch hier die Highlights.

MediaMarkt: Unbegrenztes Datenvolumen & bis zu 800 € Einkaufsgutschein dazu

Wer gerne bei MediaMarkt einkauft und einen neuen Handytarif gebrauchen kann, sollte in der Tarifwelt des Elektronikmarkts vorbeischauen. Denn dort bekommt ihr nicht nur SIM-only-Tarife in den Netzen von Telekom, Vodafone oder o2 zum günstigen Preis, sondern könnt zudem einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 800 Euro abstauben (bei MediaMarkt ansehen). Wir listen die besten Angebote.

Wir stellen euch hier die SIM-only-Tarife mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis bei MediaMarkt vor. Aktuell lohnen sich rechnerisch vor allem die Tarife im o2-Netz. Aber auch Tarife in anderen Netzen werden angeboten. Je nachdem welches Netz in eurer Gegend am besten ausgebaut ist, lohnt es sich nach Tarifen des entsprechenden Netzbetreibers zu suchen.

Die besten SIM-only-Deals bei MediaMarkt

o2 Free Unlimited Max

Tarif: Unlimitiertes LTE-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2-Netz

(max. 500 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 47,99 Euro im Monat, Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (1.191,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten)

Zugabe: 800 Euro als Geschenk-Coupon + 100 Euro Wechselbonus

als Geschenk-Coupon + Wechselbonus Effektive Tarifkosten: 12,16 Euro im Monat

o2 Free M

Tarif: 20 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2-Netz

(max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 23,99 Euro im Monat, Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (615,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten)

Zugabe: 410 Euro als Geschenk-Coupon + 100 Euro Wechselbonus

als Geschenk-Coupon + Wechselbonus Effektive Tarifkosten: 4,41 Euro im Monat

Magenta Mobil S 5G

Tarif: 10 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Telekom-Netz

(max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 49,95 Euro im Monat, Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (1.238,79 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten)

Zugabe: 400 Euro als Geschenk-Coupon + 50 Euro Wechselbonus

als Geschenk-Coupon + Wechselbonus Effektive Tarifkosten: 32,87 Euro im Monat

Freenet Green LTE

Tarif: 20 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone-Netz

(max. 50 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 36,99 Euro im Monat, Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (927,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten)

Zugabe: 300 Euro als Geschenk-Coupon + 50 Euro Wechselbonus

als Geschenk-Coupon + Wechselbonus Effektive Tarifkosten: 24,07 Euro im Monat

Egal wie ihr euch entscheidet, die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

So könnt ihr jederzeit selbst ausrechnen, ob euer Handytarif günstig ist:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.