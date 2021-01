Bei MediaMarkt gibt es aktuell einen 42-Zoll-Fernseher mit Android-TV-Betriebssystem zum absoluten Tiefstpreis. Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen und nicht zu kleinen Fernseher ist, kann hier zuschlagen. GIGA verrät euch, wie ihr noch mehr sparen könnt.

MediaMarkt verkauft 42-Zoll-Fernseher für 193,53 Euro

Es muss nicht gleich ein großer Fernseher für 1.000 Euro und mehr sein. Wenn man seinen TV einfach nur hin und wieder nutzen möchte, reicht auch ein 42-Zoll-Modell mit Full-HD-Auflösung. Der Coocaa 42S3G ist zudem mit Android TV ausgestattet und kann so alle wichtigen Apps nutzen, darunter natürlich Netflix, Amazon Prime Video und Co. Damit ist man bestens ausgestattet und muss keine Kompromisse eingehen. MediaMarkt verlangt aktuell nur 193,53 Euro für diesen Fernseher. Meldet man sich für den Newsletter an, kann man zusätzlich 10 Euro sparen. Falls der TV bei MediaMarkt ausverkauft sein sollte, könnt ihr bei Amazon zugreifen – dann aber ohne 10-Euro-Rabatt.

Update: Wie erwartet bei MediaMarkt schnell ausverkauft, bei Amazon kann man noch bestellen. Ist aber nicht auf Lager. Ware soll aber auf dem Weg sein.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Zum Angebot bei Amazon

Coocaa ist natürlich kein Markenhersteller wie Samsung, Sony oder LG, dieser Fernseher hat bei Amazon aber 4,7 von 5 möglichen Sternen erhalten. Insgesamt scheint es sich also um einen gelungenen und günstigen Fernseher zu handeln. Bei einem Preis von unter 200 Euro darf man natürlich im Hinblick auf die Bildqualität keine Wunder erwarten, viele Käufer waren dann aber doch positiv überrascht.

Lohnt sich der Kauf des Coocaa-Fernsehers von MediaMarkt?

Wie oben schon erwähnt, sind unter 200 Euro für einen 42-Zoll-Fernseher mit Android TV ein hervorragender Preis. Wir gehen deswegen davon aus, dass der TV schnell ausverkauft ist. Alternativen gibt es nur ohne Android TV und die kosten dann auch über 250 Euro. Daran sieht man, wie gut der Preis wirklich ist. In der Preisklasse von unter 200 Euro bekommt man sonst nur 32-Zoll-Fernseher. Um so attraktiver ist dieses Angebot. Hier heißt es zuschlagen, solange es noch geht.