Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig guten Fernseher ist, sollte sich das Angebot von MediaMarkt nicht entgehen lassen. Dort gibt es den LG 65NANO866PA mit NanoCell, 120 Hz und HDMI 2.1 zum absoluten Schnäppchenpreis. Kein anderer Händler kann bei dem Angebot mithalten.

MediaMarkt verkauft LG-Fernseher zum Spitzenpreis

Wer nicht den günstigsten TV, aber auch nicht einen so teuren OLED-Fernseher von LG kaufen will, kann zu einem NanoCell-Modell greifen. Dort gibt es zwar ein LC-Display, dafür aber viele moderne Technologien, die man sonst nur in teureren Modellen wiederfindet. Bei MediaMarkt gibt es mit dem LG 65NANO866PA aktuell so einen TV für nur 799 Euro im Angebot (bei MediaMarkt anschauen). Andere Händler verlangen dafür etwa 150 Euro mehr. Es fallen keine Versandkosten an. Wer sich dann noch für den Newsletter von MediaMarkt anmeldet, kann zusätzlich 10 Euro sparen.

Was die NanoCell-Technologie von LG bewirkt:

LG NanoCell-Technologie demonstriert

Was taugt der NanoCell-Fernseher von LG?

Wie oben schon geschrieben, bekommt man im Grunde einen High-End-Fernseher, nur ohne OLED-Display zu einem bezahlbaren Preis. Ansonsten ist alles dabei, was man so benötigt. Der 65-Zoll-Bildschirm erzeugt durch die NanoCell-Technologie ein tolles Bild, das zudem sehr hell ist. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz und es wird HDMI 2.1 unterstützt. Beides ist wichtig, wenn man eine Next-Gen-Konsole wie die PS5 oder Xbox Series X anschließen will. Nur so wird das volle Potenzial der Konsolen ausgeschöpft.

Ansonsten bekommt man mit dem LG 65NANO866PA alles, was man von einem modernen Smart-TV erwartet. Man hat einen leistungsstarken „Alpha7 Gen4 Prozessor 4K“ als Chip zur Verfügung, der webOS als Betriebssystem antreibt. Darauf kann man alle bekannten Streaming-Dienste abrufen. Mit dem Triple-Tuner lassen sich zudem alle klassischen TV-Sender empfangen.

Der Fernseher steht auf einem zentralen Standfuß, sodass er auch auf kleinen TV-Tischen Platz findet. Bei einem Gerät mit 65 Zoll ist das nicht unwichtig. Insgesamt also ein toller Fernseher, wenn man nicht viel Geld für ein Modell mit OLED-Bildschirm ausgeben will.