Der sehr gut bewertete OLED-Fernseher LG C17 ist bei MediaMarkt aktuell zum absoluten Tiefstpreis zu haben. Wer auf ein richtig gutes TV-Angebot gewartet hat, sollte jetzt zuschlagen, denn der Deal gilt nur noch kurze Zeit.

MediaMark: OLED-TV LG C17 mit 48 Zoll für unter 800 €

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Kino zu Hause auch schön sein kann, aber nur, wenn man den richtigen Fernseher hat. Der Elektronikmarkt MediaMarkt hat den von der Fachpresse in höchsten Tönen gelobten OLED-TV C17 von LG mit 48 Zoll für 799 Euro (statt 1.649 Euro UVP) im Angebot (bei MediaMarkt ansehen). So günstig war der Premium-Fernseher noch nie zu haben. Bei Interesse solltet ihr jedoch schnell sein, in 55 Zoll, 65 Zoll und 77 Zoll ist der Stiftung-Warentest-Sieger bereits ausverkauft.

LG OLED48C17LB (48 Zoll) Statt 1.649 Euro UVP: Premium-Fernseher von LG, der sich dank 120 Hz und HDMI 2.1 auch zum Zocken in 4K mit bis zu 120 FPS eignet. Testsieger bei Stiftung Warentest im Jahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2022 14:48 Uhr

LG C17: OLED-TV mit 120 Hz & HDMI 2.1

Der Fernseher ist ein Gerät der Oberklasse mit OLED-typisch hervorragenden Bildeigenschaften, perfektem Schwarz, Dolby Vision, HDR10, intensiven Farben und sehr guten seitlichen Blickwinkeln. Die Stiftung Warentest zeigte sich so beeindruckt, dass sie die Note 1,7 („gut“) verlieh – besser waren nur zwei andere OLED-Modelle aus dem Hause LG, die deutlich teurer sind.

Was OLED kann und ob es das Richtige für euch ist, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Insbesondere für Gamer und diejenigen, die eine PS5 haben oder noch versuchen, eine PlayStation 5 zu ergattern, ist dieser LG-Fernseher interessant. Dank 120 Hertz bietet er eine Bildfrequenz, die mit der neuen Konsolengeneration mithalten kann und mit vier HDMI-2.1-Slots auch Anschlüsse, die genug Bandbreite zur Verfügung stellen, damit PS5 und Xbox Series X in 4K-Auflösung bis zu 120 FPS anzeigen können. Außerdem unterstützt er mit G-Sync und FreeSync verschiedene Methoden für dynamische Bildwiederholraten (VRR) im Zusammenspiel mit PC oder Xbox (VRR-Support soll per Update auch auf die PS5 kommen) – perfekt für niedrigen Input Lag und ein Bild ohne Tearing.

LG C17 OLED-TV: Ausstattung im Detail

Modellbezeichnung: LG OLED48C17LB

Modelljahr: 2021

Displaydiagonale: 48 Zoll / 121 cm

Auflösung: 3.840 × 2.160 (4K/UHD)

Panel-Typ: OLED

Bildwiederholrate: 120 Hz

HDR: Ja, Dolby Vision, HDR10, HLG

Tuner: Twin Triple-Tuner (2x DVB-T2/-C/-S2) mit Watch und Record

Betriebssystem: webOS 6.0 mit LG ThinQ

Prozessor: α9 Gen4

HDMI-Anschlüsse: 4× HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3)

4× HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3) Sonstiges: Unterstützung von Nvidia G-Sync und AMD FreeSync

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.