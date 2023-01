Wer auf der Suche nach einer preiswerten Waschmaschine ist, der sollte gerade bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort bekommt ihr ein gut ausgestattetes Gerät von Gorenje zum absoluten Tiefstpreis. Wir haben die Details für euch.

MediaMarkt: Gorenje-Waschmaschine zum Kracherpreis

Die elegante Gorenje WNEI94APS gibt es bei MediaMarkt gerade zum absoluten Knallerpreis von 339 Euro (Angebot bei MediaMarkt ansehen). So günstig war die Waschmaschine noch nie zu haben. Wer sich also gerade nach einem neuen Gerät umschaut, könnte hier fündig werden. Es kommen noch Versandkosten von 29,90 Euro hinzu. Saturn bietet das Modell zum identischen Preis. Bei anderen Händlern zahlt ihr mindestens 442 Euro inklusive Versand.

Gorenje WNEI94APS Statt 670 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 Umdrehungen/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:04 Uhr

Was taugt die Waschmaschine von Gorenje?

Das Gerät des slowenischen Herstellers Gorenje bietet alles, was man von einer modernen Waschmaschine erwartet: Ein mit 9 kg ordentliches Fassungsvermögen, eine Digitalanzeige für die Anzeige der Restlaufzeit sowie eine sehr gute Energieeffizienzklasse A. Ein Highlight bei diesem Gerät ist die Wassermengensteuerung: Die benötigte Menge an Wasser in Relation zur Beladung wird genau berechnet, womit Wasser und natürlich auch Geld eingespart wird. Ansonsten auch mit an Bord und „nice to have“: Eine Knitterschutzfunktion, die Aquastop-Technologie sowie eine praktische Kindersicherung gegen ungewollte Bedienung.

Bei Amazon ist die Waschmaschine aktuell ausverkauft, die Kunden sind jedoch überzeugt und vergeben 4,4 von 5 Sternen bei über 1.300 Bewertungen. Gelobt wird der leise und zuverlässige Betrieb sowie die einfache Bedienung. Auch die Optik und Verarbeitung wird von vielen Kunden positiv hervorgehoben. Insgesamt lohnt sich die Waschmaschine für alle, die ein zuverlässiges Gerät mit guter Optik zum Schnäppchenpreis suchen.

Ihr wollt noch mehr Alternativen aus dem höheren Preissegment? Dann sind hier die passenden aktuellen Deals für euch:

Samsung WW90T554AAW/S2 Statt 1.199 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/Min. und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 15:01 Uhr

Siemens WM14UR5EM2 iQ500 Statt 1.219 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1351 U/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2023 13:14 Uhr

