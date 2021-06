Wer aktuell auf der Suche nach einem gigantischen Fernseher ist, beispielsweise um die kommende EM zu schauen, sollte jetzt bei MediaMarkt reinschauen. Dort wird der Samsung GU82TU8079 mit einem Rabatt von 150 Euro verkauft und es gibt wohl sogar noch 150 Euro als Gutschein oben drauf.

MediaMarkt verkauft gigantischen Samsung-Fernseher

Für einen 82-Zoll-Fernseher muss man natürlich Platz haben. Die Bilddiagonale des Samsung GU82TU8079 misst stolze 202 cm. Habt ihr keine Platzprobleme, könnt ihr heute einen super Deal machen. MediMarkt verkauft den Fernseher nämlich sowieso schon mit 1.199 Euro zum absoluten Bestpreis. Zusätzlich werden 150 Euro an der Kasse direkt abgezogen. Der Preis sinkt so also direkt auf 1.049 Euro. Meldet ihr euch beim Newsletter an, könnt ihr nochmals 10 Euro sparen. Doch das war es noch nicht. Laut MediaMarkt bekommt ihr nach Ablauf der Widerspruchsfrist zusätzlich einen Coupon von 150 Euro, wodurch der Preis effektiv auf unter 900 Euro sinkt. Für einen aktuellen 82-Zoll-Fernseher wohlgemerkt. Wer dieses Monster nicht selbst abholen kann, muss noch Versandkosten von 29,90 Euro zahlen.

Dass zwei Aktionen zusammen genutzt werden können, ist sehr selten und meist ausgeschlossen. Hier wirbt MediaMarkt aber mit der Aktion und sie dürften gelten. So günstig bekommt ihr so schnell keinen 82-Zoll-Fernseher von Samsung mehr.

Was taugt der Samsung-Fernseher?

Die Auflösung des Samsung GU82TU8079 liegt bei 4K. Auf 82 Zoll ist das natürlich grenzwertig, wenn man aber nicht zu nah am TV sitzt, was man bei 82 Zoll eh nicht machen sollte, dann ist das kein Problem. Grundsätzlich bietet der Fernseher alles, was man benötigt. Ein tolles Bild, was durch HDR10+ optimiert wird, alle Anschlüsse für Kabel, Antenne und Satellit, sowie Smart-TV-Funktionen, damit man alle gängigen Streaming-Dienste nutzen kann. Bei Amazon gibt es deswegen auch 4,6 von 5 möglichen Sternen. Die meisten Kunden sind absolut zufrieden mit dem Fernseher und die haben deutlich mehr als in diesem Deal bezahlt. MediaMarkt macht hier ein unschlagbares Angebot.