Wer aktuell auf der Suche nach einem möglichst großen 4K-Fernseher ist, der sollte sich das Angebot von MediaMarkt nicht entgehen lassen. Dort wird ein aktueller 4K-TV mit 65-Zoll-Diagonale zum Schnäppchenpreis verkauft. Es gibt sogar noch einen kleinen Bonus. GIGA verrät euch die Details.

MediaMarkt verkauft 65-Zoll-TV von Sony mit 4K für 650 Euro

Er soll möglichst groß und günstig sein? Dann ist der Sony KD-65X7055 mit einer Diagonale von 65 Zoll genau der richtige Fernseher für euch. Er löst mit 4K auf und besitzt alle modernen Helferlein, die das Bild des LED-TVs besser aussehen lassen. Dazu gehört der „4K X-Reality Pro“-Prozessor, „Triluminos“-Farbanpassung, „Motionflow XR“-Sensor für ein flüssigeres Bild, „Clear Audio+“ für besseren Klang und natürlich HDR, damit die Darstellung noch einmal besser ist. Das alles gibt es für nur 648,24 Euro. Meldet man sich für den MediaMarkt-Newsletter an, erhält man einen 10-Euro-Gutschein und kann den Preis noch drücken. Außerdem entfallen die Versandkosten, was natürlich ein toller Bonus ist. So wird der TV kostenlos zu euch geliefert. Bei der Größe sehr sinnvoll.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Falls das Angebot bei MediaMarkt vergriffen ist, müsst ihr euch nicht ärgern. Saturn hat den Sony-Fernseher zum gleichen Preis im Angebot. Holt euch da vorher auch den Newsletter-Gutschein und spart doppelt. Der Preis gilt natürlich nur kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Wo lag eigentlich der Unterschied? GIGA erklärt es euch:

Was taugt der Fernseher von Sony?

Der Sony-Fernseher ist zwar sehr günstig, die Besitzer sind aber trotzdem sehr zufrieden. Besonders das Bild und die einfache Bedienung werden gelobt. Er verfügt über alle wichtigen Anschlüsse, sodass man in jedem Fall einen großen Einsatzzweck hat. Außerdem eignet sich der Fernseher gut zum Spielen und schauen von Filmen. Auf der Fernbedienung ist beispielsweise ein YouTube- und Netflix-Knopf zu finden. Darüber startet man die Dienste direkt. Es sind viele HDMI-Anschlüsse vorhanden, es gibt USB, WLAN, Ethernet und im Grunde alles, was man benötigt. Selbst das Handy lässt sich anschließen und Bilder darüber schauen. Als ein großer und guter Fernseher zum kleinen Preis.