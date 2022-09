Wer einen kompakten und zugleich leistungsstarken Akku-Handstaubsauger benötigt, der bekommt bei MediaMarkt gerade ein gutes Angebot für ein hochwertiges Gerät von Samsung.

MediaMarkt: Akku-Handstaubsauger von Samsung zum Schnäppchenpreis

Falls ihr schon länger auf der Suche nach einem Akku-Staubsauger seid, könnt ihr bei MediaMarkt den Samsung Jet 60 Turbo gerade für nur 199 Euro ergattern (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Zwar ist Amazon hier beim Preis mitgezogen, hat jedoch keine Ware mehr auf Lager. Im Preisvergleich kostet das Gerät mindestens 279 Euro, somit bekommt ihr hier eine ziemlich gute Ersparnis. Versandkosten werden nicht berechnet.

Samsung Jet 60 turbo Statt 279 Euro: kabelloser Akku-Handstaubsauger, beutellos, mit max. 150 W und wechselbarem 21.6V Li-Ionen Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2022 16:54 Uhr

Was man vor dem Kauf eines Akku-Staubsaugers wissen sollte, erfahrt ihr im GIGA-Video:

Was taugt der Samsung Jet 60 Turbo Akkustaubsauger?

Es gibt zwar auch deutlich günstigere Akku-Handstaubsauger auf dem Markt. Diese haben aber oft viele Schwächen wie eine schlechte Handhabung durch ein zu hohes Gewicht oder zu schlechte Saugleistung bzw. zu kurze Akkulaufzeiten. Dieses Gerät scheint diese Schwächen jedoch kaum zu haben.

Das bestätigen auch die Kunden bei Amazon, die im Schnitt 4,2 von 5 Sterne für das Gerät vergeben. Gelobt wird vor allem die sehr gute Saugleistung des Geräts. Sowohl Haare als auch groben Schmutz bekommt der Akku-Staubsauger gut weg. Auch die Handhabung des Gerätes inklusive des einfachen Ausleerens des Schmutzbehälters wird von vielen Käufern gelobt. Der eingebaute Filter soll beim Saugen gleichzeitig für frische Raumluft sorgen.

Samsung gibt bei voller Ladung eine Akkulaufzeit von 40 Minuten an, was für kleineren Wohnraum vollkommen ausreicht, in einem Haus mit mehreren Stockwerken aber knapp werden kann. Der Akku ist bei diesem Gerät nicht wie sonst üblich fest verbaut, sondern lässt sich auswechseln. Um das sinnvoll zu nutzen, müsstet ihr euch dann allerdings auch einen zweiten Akku zulegen – Kostenpunkt: mindestens 130 Euro. Daher ist das nur lohnenswert, wenn der Akku, wie bei anderen Elektronikgeräten auch, nach längerer Nutzungsdauer schlapp macht.

