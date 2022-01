Spielt ihr mit dem Gedanken, euch das Samsung Galaxy Z Flip 3 zu besorgen? Wenn ihr dazu auch noch einen 5G-Tarif gebrauchen könnt, hat MediaMarkt aktuell ein gutes Angebot parat. GIGA rechnet nach und verrät, warum sich der Deal lohnt.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Top Tarif-Deal bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt könnt ihr euch aktuell das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G inklusive Tarif mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz für 29,99 Euro im Monat sichern. Hinzu kommen einmalig 58,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis). Aktuell bekommt ihr sogar noch einen 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme obendrauf. Wer mit dem kompakten Klapp-Smartphone von Samsung liebäugelt, kann also einen echt guten Deal mitnehmen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 hat im ausgeklappten Zustand einen 6,7 Zoll in der Diagonale messenden Bildschirm. Es verfügt außerdem über ein neu gestaltetes 1,9-Zoll-Frontdisplay, das jetzt viermal größer ist als das des Vorgängers. Mit seinen 8 GB RAM sowie 256 GB internem Speicher und dem Snapdragon-888-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 2,84 GHz liefert das Flip 3 mehr als genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art. Das hat sich auch in unserem Test zum Flip 3 gezeigt. Zudem ist das Gerät in 2 verschiedenen Farben wählbar.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Free M

Netz: o2

20 GB LTE/5G (bis 300 MBit/s)

(bis 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme (nur noch bis 10.01.22)

Samsung Galaxy Z Flip 3 mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 29 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 788,75 Euro Gerätewert

(Online-Bestpreis laut idealo.de am 10.01.2022) 719 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 69,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 2,91 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 719 Euro. Zieht man diese Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 69,75 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das ca. 2,91 Euro im Monat. Das ist ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB 5G-Datenvolumen. Mit dem 100 Euro Wechselbonus wird der Tarif effektiv sogar kostenlos.

Wer mehr Datenvolumen benötigt, bekommt zum Beispiel bei DeinHandy 120 GB Datenvolumen zum Handy dazu und zahlt effektiv 16,90 Euro pro Monat.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Wie das Samsung Galaxy Z Flip 3 in der Hand liegt könnt ihr in folgendem Video sehen:

