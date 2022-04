Die beliebte 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt ist zurück und diesmal lohnt sich das Angebot besonders für PS4-, PS5-, Xbox und PC-Spieler, da ihr auf das gesamte Sortiment zugreifen könnt. Mit dabei sind also auch brandaktuelle AAA-Highlights wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost Wire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands und viele mehr.

Gaming-Aktion bei MediaMarkt: 2 Spiele kaufen & 1 gratis dazubekommen

Bei MediaMarkt können sich Gamer aktuell wieder über die beliebte 3-für-2-Aktion freuen: Noch bis zum 20. April könnt ihr euch aus dem gesamten Sortiment 3 Spiele für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC aussuchen – und müsst nur 2 davon bezahlen. Das günstigste Spiel erhaltet ihr kostenlos dazu. Zu den Highlights der Aktion zählen auch brandneue Top-Hits wie Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und Ghostwire: Tokyo und Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition. Einige Games sind sehr gefragt und werden womöglich vorher ausverkauft sein, ihr solltet also nicht allzu lange zögern.

Wenn ihr die Einzelpreise vergleicht, werdet ihr feststellen, dass viele Games im Preis gleichauf oder gar etwas höher liegen als die günstigste Version bei idealo.de. Nicht jede Dreier-Kombination ist also immer auch gleich ein Schnäppchen. Mit dem einen Spiel, welches ihr umsonst bekommt, lassen sich aber trotzdem preisgünstige Kombinationen schnüren. Am ehesten lohnen sie sich, wenn die Games brandaktuell sind und etwa gleich viel kosten – so ist eure Gesamtersparnis mit am größten.

Multibuy-Aktion bei MediaMarkt: Top-Games im 3er-Pack günstiger abstauben

Hier einige ausgewählte Highlights, weitere findet ihr auf der Aktionsseite:

PS4/PS5

Xbox Series X/One:

PC:

Auf diese kommenden Spiele-Highlights 2022 freuen wir uns ganz besonders:

