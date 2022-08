MediaMarkt will offensichtlich das Galaxy S22 loswerden, denn in der Tarifwelt ist jetzt ein Angebot aufgetaucht, das fast zu günstig ist, um wahr zu sein. Für 12 Euro im Monat bekommt ihr nicht nur Samsungs aktuelles Flaggschiff-Smartphone, sondern zudem die Buds 2 als Zugabe zum 15-GB-Tarif im Vodafone-Netz. Ach ja, 50 Euro Bonus könnt ihr ebenfalls abstauben – wir verraten, wie es geht.

Samsung Galaxy S22 bei MediaMarkt mit Vodafone-Tarif zum Spottpreis

Das Samsung Galaxy S22 in der Enterprise Edition bekommt ihr in der MediaMarkt-Tarifwelt gerade zum sensationellen Preis. Inklusive 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz und Allnet-/SMS-Flat zahlt ihr nur 12 Euro im Monat (statt 31,99 Euro – Angebot bei MediaMarkt ansehen). Das ist aber noch nicht alles: Als Zugabe gibt's die Galaxy Buds 2 Bluetooth-Kopfhörer und bei Rufnummernmitnahme winkt ein Bonus von 50 Euro. Hierfür müsst ihr lediglich eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden. Da fallen auch die einmaligen Kosten von 39 Euro Zuzahlung und 39,99 Euro Anschlusspreis nicht mehr so stark ins Gewicht. Aber Achtung: Das Angebot könnte aufgrund der historisch niedrigen Grundgebühr schnell ausverkauft sein!

Besonders punkten kann das S22 mit seinem hellen 6,1-Zoll-Display sowie einem hochperformanten Prozessor mit 8 CPU-Kernen und 2.800 MHz Taktfrequenz sowie einem Arbeitsspeicher von 8 GB. Die Display-Auflösung lässt mobile Gamerherzen höherschlagen und 8K-fähiges Aufnehmen von Videos rundet diesen Medienprofi ab. Außerdem verbirgt sich hinter der Enterprise Edition ein weiterer riesiger Vorteil: Mit dieser Version erhaltet ihr garantiert 4 Jahre lang Firmware- und Sicherheitsupdates sowie erweiterten Schutz vor Hackern und unerlaubtem Zugriff.

Tarifdetails auf einen Blick

Tarif: Freenet green LTE

Netz: Vodafone

15 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Der Preis ist heiß: Nur 12 Euro im Monat kostet das Tarif-Bundle mit dem Galaxy S22 bei MediaMarkt (Bildquelle: Samsung/MediaMarkt)

Samsung Galaxy S22 mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 12 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 366,99 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 739 Euro (Handy) + 70 Euro (Buds) Bonus bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -492,01 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -20,50 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Galaxy S22 in der Enterprise Edition mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 739 Euro, die Buds 2 schlagen mit ca. 70 Euro zu Buche (inklusive Versandkosten). Zudem bekommt ihr 50 Euro bei Rufnummernmitnahme. Mit Vertrag bei MediaMarkt bekommt ihr das Flaggschiff-Smartphone von Samsung also viel günstiger als im Einzelkauf. Ein echtes Top-Angebot, das allerdings nicht lange verfügbar sein wird.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

