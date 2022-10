MediaMarkt will den Black Friday offensichtlich nicht abwarten und startet schon jetzt eine Aktion, bei der ihr die Mehrwertsteuer auf den überwiegenden Teil des Sortiments erlassen bekommt und so ordentlich sparen könnt. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut und zeigen euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion noch vor Black Friday: So funktioniert's

Wer eine Anschaffung plant, sollte ab sofort bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort ist nämlich wieder die bekannte Mehrwertsteuer-Aktion gestartet, bei der ihr 19 Prozent Abzug auf fast alle lagernden Produkte erhaltet (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Der effektive Rabatt liegt bei 15,966 Prozent, da die 19 Prozent vom Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer abgezogen werden und nicht tatsächlich die Mehrwertsteuer erlassen wird. Der Endpreis wird euch erst im Warenkorb angezeigt. Falls ihr nicht bis Black Friday warten möchtet, könnt ihr euch also schon jetzt etliche Bestpreise sichern.

Die Aktion ist heute (26. Oktober) für myMediaMarkt-Mitglieder (ehemals MediaMarkt-Club) schon um 20:00 Uhr gestartet, während alle anderen Kunden ab 00:00 Uhr am 27. Oktober zuschlagen können. Man kann sich als Nicht-Mitglied aber auch direkt kostenlos bei myMediaMarkt anmelden. Die Mehrwertsteuer-Aktion läuft nicht nur online, sondern auch in den Filialen und endet am 30. Oktober 2022. Ihr solltet euch mit den Bestellungen ranhalten, denn die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen: Vor allem beliebte Produkte sind schnell vergriffen. Wir zeigen euch im Anschluss einige der besten Schnäppchen.

MediaMarkt: Die besten Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion

Wir haben euch eine Auswahl der besten Deals herausgesucht, welche im Preisvergleich deutlich günstiger als das nächstbeste Angebot sind. Beachtet, dass die finalen Angebotspreise erst im Warenkorb sichtbar sind. Bis 27. Oktober, 00:00 Uhr, sind die Angebote myMediaMarkt-Mitgliedern vorenthalten.

PC & Speicher

Sandisk Ultra Plus (400 GB) Statt 33 Euro: Speicherkarte für Mobilgeräte aller Art inkl. Adapter. Lesegeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 20:28 Uhr

SanDisk Portable SSD (1 TB) Statt 92,99 Euro: Externe SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 20:32 Uhr

HP 15s-eq2376ng (15,6 Zoll) Statt 698,99 Euro UVP: Notebook von HP mit 15,6-Zoll-Display, 16 GB RAM, 512 SSD, AMD-Ryzen-7-Prozessor und Radeon-Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:53 Uhr

Asus Vivobook 15 (15,6 Zoll) Statt 479,99 Euro: 15,6 Zoll Notebook mit FHD-Display, i5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Dell S2721QS (27 Zoll) Statt 299,99 Euro: 4K-Monitor mit 4 ms Reaktionszeit und 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 20:20 Uhr

LG 49WL95C-WE (49 Zoll) Statt 949,99 Euro: Curved QHD UltraWide Monitor mit AH-IPS-Panel, HDR10 und USB-Type-C-Hub. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 20:12 Uhr

TV & Audio

LG OLED65C22LB OLED TV (65 Zoll) Statt 1.777 Euro: OLED-4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktion, webOS 22, LG ThinQ, Triple Tuner und 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Samsung GQ65LS03BAU The Frame (65 Zoll) Statt 1.519 Euro UVP: QLED-TV mit 4K-Bildauflösung, nativer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, Quantum-Prozessor und Dolby-Atmos-Klangsystem. Abzüglich 150 Euro Cashback vom Hersteller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Sony Bravia XR-65A80K OLED TV (65 Zoll) Statt 2.299 Euro: OLED-4K-Fernseher mit HDR, Google TV, 120 Hz und HDMI 2.1. Abzüglich 200 Euro Cashback vom Hersteller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Hisense 55U77HQ ULED (55 Zoll) Statt 799,99 Euro: ULED 4K-Fernseher mit HDR, Smart TV, Quantum Dot, 120Hz, HDMI 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos und Alexa Built-In. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

XGIMI Halo+ Statt 819,99 Euro: Portabler Full-HD-DLP-Beamer mit 3D, 900 ANSI-Lumen, Bluetooth und WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:51 Uhr

Haushalt

Samsung RL34T600ESA/EG Statt 599,99 Euro: Kühlgefrierkombination mit EEK E, 254 kWh, 1853 mm hoch, im Edelstahl Look. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Philips EP3246/70 Statt 559,99 Euro: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer, Touch-Display und 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Leicht zu reinigen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Philips FC 6826/01 Speedpro Max Statt 369,99 Euro: kabellos und beutellos. Auch als Handsauger einsetzbar. Laufzeit bis zu 65 Minuten. ‎0,6 Liter Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 19:04 Uhr

Siemens WM14N128 iQ300 Statt 399,99 Euro: Waschmaschine mit 8 kg, 1400 U/Minute, EEK: C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 20:09 Uhr

Preise vergleichen nicht vergessen

Natürlich solltet ihr vor dem Kauf bei MediaMarkt die Preise vergleichen. Nur weil der Händler euch einen Rabatt von 19 Prozent gewährt, heißt das noch lange nicht, dass dadurch auch die besten Preise erreicht werden. Nehmt euch also die Zeit, um die Preise zu vergleichen und schlagt nur dann zu, wenn es sich lohnt.

Apple ist von der Aktion leider ausgeschlossen. Die besten Deals für iPhones, MacBooks und Co findet ihr hier zusammengefasst:

