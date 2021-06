Der Amazon Prime Day ist da und mit ihm etliche Rabatte und Angebote. Nun legt Amazon noch eine Schippe drauf und schenkt euch 8 Euro zusätzlich beim Kauf eines 60 Euro Gutschein. Aber Achtung: Die Aktion ist begrenzt. GIGA hat die Details.

Amazon Gutschein-Aktion: 8 Euro geschenkt

Der Amazon Prime Day ist der Shopping-Marathon des Jahres. Als Prime-Kunde kommt ihr dann in den Genuss von etlichen Rabattaktionen im Bereich Smart-TVs, Smartphones, Gaming, Küchengeräten und vielem mehr.

Der Onlineshop-Gigant hat sich dieses Jahr aber noch mehr einfallen lassen. Prime-Kunden können sich heute und morgen beim Kauf eines 60 Euro Gutscheins zusätzlich 8 Euro extra sichern. Das Angebot ist allerdings begrenzt: Nur die ersten 65.000 Teilnehmer erhalten die 8 Euro, schnell sein lohnt sich also.

So bekommt ihr die 8 Euro bei Amazon geschenkt

Klickt unbedingt vor dem Kauf des Gutscheins auf den „Jetzt teilnehmen“-Button, sonst funktioniert es nicht. Danach könnt ihr zwischen einem Gutschein zum Ausdrucken oder einem digitalen Gutschein wählen. Den Betrag von mindestens 60 Euro müsst ihr manuell in das Feld eingeben und danach auf den Button „in den Einkaufswagen“ klicken. Der Aktionsgutschein wird 2 Tage nach dem Kauf aktiviert (Benachrichtigung kommt via Mail). Solltet ihr euch für den digitalen Gutschein entschieden haben, wird dieser dann automatisch bei der nächsten Bestellung an der Kasse verrechnet. Aber beachtet: Er gilt nur in Verbindung von Artikeln, die direkt von Amazon verkauft und versendet werden. Der Gutschein ist bis zum 8. August 2021 einlösbar.

Hinweis: Ihr bekommt immer einen 8 Euro Gutschein, selbst wenn ihr einen Gutschein für mehr als 60 Euro bestellt.

Wenn ihr noch mehr sparen wollt, gibt es bei der Amazon-Kreditkarte gerade ebenfalls eine Aktion, bei der ihr euch 40 Euro Startguthaben sichern könnt:

In folgendem Video zeigen wir dir, wie du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst:

