In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es gerade das Samsung Galaxy S10 und eine PlayStation 4 Pro im Bundle mit Mobilfunktarif über 160 Euro günstiger als im Einzelkauf. Wenn ihr für die Feiertage eine Spielkonsole braucht, ist das euer Deal.

Samsung Galaxy S10 + PS4 Pro + Allnet-Flat und 10 GB LTE im Vodafone-Netz

Zocken, mobil surfen und telefonieren bis zum Abwinken verspricht ein neues Tarifangebot von MediaMarkt. Neben dem 2019er-Smartphone-Flaggschiff von Samsung erhält man mit der PlayStation 4 Pro eine der modernsten Konsolen der letzten Generation zu einem unschlagbaren Preis. Wir rechnen durch und verraten euch, warum sich das Angebot auch heute noch lohnt.

Vertragsbedingungen in der Übersicht

Hier die wichtigsten Fakten zum Tarif zusammengefasst.

Tarif: mobilcom-debitel Green LTE 10 GB Promo

Netz: Vodafone

Datenvolumen: 10 GB/Monat

Verbindung: LTE, max. 50 MBit/s Download , max. 25 MBit/s Upload,

nach Verbrauch des Inklusivdatenvolumens 64 KBit/s Up- und Download

, max. 25 MBit/s Upload, nach Verbrauch des Inklusivdatenvolumens 64 KBit/s Up- und Download Telefonie: Flat in dt. Netze (ohne Sonderrufnummern)

in dt. Netze (ohne Sonderrufnummern) SMS: 0,19 Euro in dt. Netze (ohne Sonderrufnummern)

EU-Roaming: inklusive

Vertragslaufzeit: 24 Monate (Kündigungsfrist: mindestens 3 Monate vor Ablauf, sonst Verlängerung um 12 Monate)

Kosten über Mindestvertragslaufzeit

In der Übersicht seht ihr, wie viel ihr für das Angebot zahlen müsst.

Tarif: 24,99 Euro/Monat

Anschlussgebühr: einmalig 39,99 Euro

Gerätezuzahlung: einmalig 49 Euro

Versand: 0 Euro

Zusammengerechnet: Darum lohnt sich das Angebot

Kommen wir zur Rechnung: 24 Monate × 24,99 Euro (Basiskosten) plus die einmaligen Kosten von 88,99 Euro ergeben insgesamt 688,75 Euro Kosten über 24 Monate.

Rechnen wir den Wert der Hardware dagegen: Das Samsung Galaxy S10 hat einen aktuellen Online-Bestpreis von 489,89 Euro laut idealo, die PS4 Pro kommt auf 362,02 Euro laut idealo. Rechnerisch hat die Hardware also einen Gesamtwert von über 850 Euro, ihr spart also über 160 Euro gegenüber dem Einzelkauf – und bekommt noch einen absolut brauchbaren Mobilfunk-Tarif dazu.

Gibt es Haken beim Angebot?

Die 50 MBit/s maximale Downloadgeschwindigkeit klingen zwar nach nicht viel, reichen für den Alltag aber in praktisch jeder Situation aus. Erwähnenswert ist, dass keine SMS-Flatrate enthalten ist – pro Kurznachricht in deutsche Netze werden 0,19 Euro fällig. Wer viel textet, sollte auf Messenger wie WhatsApp ausweichen.

Wichtig ist, dass die Promo-Tarifbedingungen nur über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gelten. Wir empfehlen daher wie üblich, rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende, weil ihr sonst danach eine auf 31,99 Euro erhöhte monatliche Grundgebühr zahlen müsst. Hintergründe in unserem Video:

Fazit: Nach meiner Einschätzung ist das Angebot ein toller Deal, falls ihr gerade auf der Suche nach einem guten Handy plus Vertrag seid und auch die Konsole wollt. Plant ihr, die Hardware weiterzuverkaufen, weil ihr nur den Tarif wollt, ist der Deal nicht mehr ganz so lohnend, weil die Ankaufspreise für S10 und PS4 Pro deutlich unter den Neupreisen liegen – es dürfte aber immer noch ein gutes Geschäft sein.

Alternativen

Falls es euch nur auf Handy und Konsole ankommt, hat MediaMarkt noch ein insgesamt etwas günstigeres Angebot. Das beinhaltet deutlich weniger Datenvolumen (3 statt 10 GB) und eine höhere Gerätezuzahlung (99 statt 49 Euro), aber eine geringere monatliche Gebühr (21,99 Euro statt 24,99 Euro). Insgesamt spart ihr damit noch einmal 22 Euro (666,75 statt 688,75 Euro) über 24 Monate. Hier geht es zum Angebot.

Wenn ihr unbedingt eine PS5 haben wollt, bietet o2 diese in der Digital-Version ohne Laufwerk auch gerade in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag an, die Kosten des Angebots sind aber wesentlich höher und ihr bekommt kein Handy dazu. Mehr Infos in unserem Artikel.

Lohnt sich die PS4 Pro 2020/2021 noch?

Die Frage ist gerechtfertigt, denn mittlerweile kann man auch die deutlich modernere und leistungsfähigere PS5 kaufen. Trotzdem gibt es gute Argumente für eine Konsole der älteren Generation:

Die PS5 ist immer noch kaum verfügbar und wenn, dann richtig teuer (ca. 400 Euro für die Digital-Version, 500 Euro für die mit Laufwerk). Nachlassende Preise erwarten wir erst tief im neuen Jahr 2021, wenn die Konsole in der Breite verfügbar ist. Zudem gibt es in den ersten Chargen gelegentlich Produktionsmängel.

und wenn, dann richtig teuer (ca. 400 Euro für die Digital-Version, 500 Euro für die mit Laufwerk). Nachlassende Preise erwarten wir erst tief im neuen Jahr 2021, wenn die Konsole in der Breite verfügbar ist. Zudem gibt es in den ersten Chargen gelegentlich Produktionsmängel. Exklusivspiele für die PS5 sind noch rar gesät. Wenn man sich eine Konsole der letzten Generation entscheidet, hat man hingegen eine Auswahl von hunderten Games – Inspiration findet ihr in unserem Artikel „Die besten PS4-Spiele im Test“.

für die PS5 sind noch rar gesät. Wenn man sich eine Konsole der letzten Generation entscheidet, hat man hingegen eine Auswahl von hunderten Games – Inspiration findet ihr in unserem Artikel „Die besten PS4-Spiele im Test“. Die PS4 ist in der Pro-Version weiter leistungsfähig . Spiele wie Horizon: Zero Dawn, God of War und The Last of Us Part 2 holen grafisch immer noch gewaltig etwas aus der Hardware heraus und sehen selbst auf 4K-TVs fantastisch aus.

. Spiele wie Horizon: Zero Dawn, God of War und The Last of Us Part 2 holen grafisch immer noch gewaltig etwas aus der Hardware heraus und sehen selbst auf 4K-TVs fantastisch aus. Dank nachlassender Preise kann man auch die PS4 Pro günstig und mit wenigen Handgriffen mit einer SSD nachrüsten, sodass Ladezeiten und Textur-Pop-In reduziert werden.

nachrüsten, sodass Ladezeiten und Textur-Pop-In reduziert werden. Selbst wenn ihr vorhabt, mittelfristig auf eine PS5 umzusteigen, ist die neue Konsole abwärtskompatibel. Das bedeutet: Praktisch alle Spiele und Spielstände, die ihr jetzt auf der PS4/Pro ansammelt, könnt ihr bei einem späteren Kauf der PS5 weiter nutzen.

Lohnt sich das Galaxy S10 auch 2020/2021 noch?

Ja, das Galaxy S10 ist auch heute noch ein gutes Smartphone, das insbesondere in Sachen Display, Design, Leistung und Kamera punkten kann. Mehr lest ihr in unserem Test zum Samsung Galaxy S10, das im März 2019 eine hervorragende Wertung von 88 % erreicht hat. Die Verbesserungen des Nachfolgers Galaxy S20 sind nicht erheblich.

Mehr zum Galaxy S10 im Hands-On-Video.

Zudem wird das Galaxy S10 Enterprise Edition von Samsung weiter mit garantierten Updates versorgt – bis Frühjahr 2022 wird es monatliche Sicherheitsupdates vom Hersteller geben, bis Frühjahr 2023 noch quartalsweise. Alles darüber hinaus liegt im Ermessen des Herstellers.

Was ist die Enterprise Edition vom Samsung Galaxy S10?

Es handelt sich um eine Geräteversion, die auf Firmenkunden angepasst ist. Neben einer höheren Updatefrequenz unterstützt die Enterprise Edition auch erweiterte Sicherheitsfunktionen. Privatpersonen können das Handy ganz normal verwenden, es gibt keine Einschränkungen.