Dieses Angebot gilt nur noch wenige Stunden: Bei Handy.de bekommt ihr gerade eine Allnet- und SMS-Flat mit 8 GB LTE für nur 7,99 Euro im Monat. Der Deal ist absolut risikofrei, weil ihr monatlich kündigen könnt. Außerdem hat der Tarif noch eine Besonderheit, die den Anbieterwechsel erleichtert.

Tarif-Tipp: 8 GB LTE, Allnet- & SMS-Flat für 7,99€ – monatlich kündbar

Günstige, monatlich kündbare Handytarife gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch ab und zu tauchen echte Knaller-Deals auf, so wie aktuell bei Handy.de. Für nur 7,99 Euro im Monat gibt es 8 GB LTE-Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat – allerdings nur bis 22.12.2020 (11 Uhr).

Das Besondere an dem Angebot ist, dass es sich um einen Flex-Tarif handelt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, jederzeit mit einer Frist von nur einem Monat zu kündigen. Außerdem kann der Vertragsbeginn bis zu 120 Tage in der Zukunft liegen. Insgesamt ein wirklich sehr guter Deal, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet, falls ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif für euer Smartphone seid.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Handy.de

Netz: o2

8 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

Datenautomatik: Ja, deaktivierbar

Guter Tarif? So findet ihr es heraus:

8 GB LTE für 7,99 Euro im Monat: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Der Deal bei Handy.de lohnt sich für alle, die einen maximal flexiblen Handytarif mit ausreichend LTE-Datenvolumen zum günstigsten Preis suchen. Ihr zahlt gerade einmal 1 Euro pro GB – das ist ein sehr günstiger Preis, da das Angebot auch noch eine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Zudem ist der Tarif monatlich kündbar, ihr seid also nicht an einen Vertrag gebunden, sondern könnt jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zu Monatsende kündigen. Falls ihr aktuell noch an euren alten Anbieter gebunden seid, habt ihr die Möglichkeit, den Vertragsbeginn bis zu 120 Tage nach hinten zu schieben.