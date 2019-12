Mega-Tarif mit 60 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat für 29,99 Euro im Monat

Darf es etwas mehr LTE-Datenvolumen sein? Dann hat GIGA für euch den perfekten Handytarif gefunden. Für kurze Zeit gibt es eine Allnet-Flat mit 60 GB LTE-Datenvolumen zum Preis von nur 29,99 Euro im Monat. Der Tarif ist sogar monatlich kündbar.

Allnet-Flat mit 60 GB LTE-Datenvolumen für 29,99 Euro im Monat

Originalartikel:

Viel LTE-Datenvolumen in einem Vertrag geht in Deutschland normalerweise ordentlich ins Geld. Aktuell gibt es bei Mobilcom-Debitel aber eine Aktion, bei der man einen doppelten Rabatt absahnen kann, sodass der Normalpreis von 44,99 Euro auf nur 29,99 Euro sinkt. Und dafür bekommt man das Rundum-Sorglos-Paket mit 60 GB LTE-Datenvolumen. Doch wie kommt man auf so einen Preis für diesen Tarif?

Mobilcom-Debitel hat gleich zwei Rabattaktionen laufen. Insgesamt beläuft sich der Rabatt auf 15 Euro pro Monat – für die ersten 24 Monate. Man hat zudem die Wahl, ob man sich für 24 Monate an diesen Vertrag binden oder monatlich kündigen möchte. Die monatliche Gebühr verändert sich durch diese Entscheidung nicht. Nur die Anschlussgebühr ist 20 Euro höher, wenn man sich für die monatliche Kündigung entscheidet.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

60 GB LTE-Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 29,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro (24 Monate Laufzeit), 39,99 Euro (monatlich kündbar)

Datenautomatik: nein

Während bei günstigeren Tarifen von Mobilcom-Debitel oft die Geschwindigkeit auf 21,6 MBit/s beschränkt ist, bekommt ihr hier die volle Leistung von maximal 225 MBit/s, sodass ihr die 60 GB pro Monat dann auch wirklich mit Höchstgeschwindigkeit verbrauchen könnt. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

60 GB pro Monat sind viel. Falls es doch mal knapp wird:

Für wen lohnt sich so ein Vertrag?

Für jeden, der bereits ein Smartphone besitzt und sehr viel LTE-Datenvolumen im Monat benötigt, dafür aber kein Vermögen bezahlen möchte. Auch für ein Tablet oder Notebook mit SIM-Slot ist der Datentarif gut geeignet. Durch die Option zur monatlichen Kündigung ist der Vertrag auch perfekt als Übergangslösung zu gebrauchen, wenn man auf einen neuen DSL-Anschluss wartet. Wichtig ist, dass man rechtzeitig bei Mobilcom-Debitel kündigt, da der Preis danach um 15 Euro im Monat steigt.

Wer lieber das Vodafone-Netz bevorzugt und nicht so viel Datenvolumen benötigt, dafür aber auch viel weniger zahlen möchte, findet bei GIGA eine gute Alternative. In unserem Artikel „die besten Deals“ findet ihr täglich aktualisiert weitere lohnende Tarifangebote – und mehr.