Mehr als nur Türen öffnen: Mit diesem Schlüssel-Trick steuert ihr eure Autofenster

Ihr seid in Eile, steigt aus eurem Auto und entdeckt erst beim Verschließen, dass ihr die Fenster offengelassen habt? Kein Problem, denn ein einfacher Trick schafft direkt Abhilfe, ohne noch einmal ins Auto steigen zu müssen.

Toller Trick mit Funkautoschlüssel: So steuert ihr eure Autofenster und das Schiebedach

Eine sicherlich bekannte, aber wirklich nervige Alltagssituation: Ihr seid spät dran und wollt euren nächsten Termin nicht warten lassen, entdeckt aber erst nach dem Aussteigen, dass ihr die Autofenster oder das Schiebedach nicht verschlossen habt. Besitzt ihr einen Autoschlüssel, mit dem sich euer Wagen via Funk steuern lässt, löst ihr dieses Problem ganz schnell.

Steht ihr also vor den geöffneten Fenstern eures Wagens, haltet einfach die Abschließen-Taste auf eurem Autoschlüssel gedrückt. Dadurch schließen sich Fenster sowie das Schiebedach automatisch. Ihr müsst also nicht mehr zwingend in euren Wagen einsteigen, um eure Autofenster zu verschließen. Dadurch spart ihr gerade an stressigen Tagen wertvolle Zeit.

Sommerhitze vermeiden: Mit dem Autoschlüssel schnell Fenster und Schiebedach öffnen

Zusätzlich ist der Sommer nicht mehr fern und es gibt mehrere Tricks, die für Abkühlung in eurem Wagen zu sorgen. Wenn ihr aber noch schnell eure Fenster öffnen wollt, könnt ihr dafür einfach die Öffnen-Taste auf eurem Autoschlüssel gedrückt halten. So erhaltet ihr die Luftzirkulation innerhalb eures Cockpits und die Luft wird nicht zu stickig.

Autoschlüssel-Trick: Haltet immer eine Ersatzbatterie in der Hinterhand

Damit das alles stets funktioniert, solltet ihr darauf achten, immer eine Ersatzbatterie für euren Autoschlüssel parat zu haben. Sonst kann es nämlich wirklich passieren, dass ihr noch einmal ins Auto einsteigen und die Zündung aktivieren müsst, um eure Fenster und das Schiebedach verschließen zu können.