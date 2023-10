Mehr machen mit PDF: Wie ihr mit Adobe Acrobat Pro das Jahrhundertformat ausreizt

Kein anderes Dateiformat ist so omnipräsent wie PDF. Allein im letzten Jahr wurden rund 400 Milliarden PDF-Dateien in Adobe-Produkten geöffnet. Fast jeder hat das Portable Document Format, das es seit 30 Jahren gibt, schon mal verwendet. Wer professionell mit Dokumenten arbeitet, kommt auch an Adobe Acrobat Pro nicht vorbei. Der Goldstandard für effizientes und sicheres Dateimanagement hat dabei immer noch ein paar einzigartige Tricks drauf.

Spätestens, wenn ihr in der Schule das erste Referat halten und die Unterlagen dazu digital abgeben müsst, begegnet ihr zum ersten Mal PDF. Bereits 1993 hat Adobe das Portable Document Format auf den Markt gebracht, der Rest ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Denn so ziemlich jeder kennt und nutzt das Format, sei es für die Abschlussarbeit, die erste Bewerbung, den Papierkram für die Steuererklärung oder eine Ankündigung für den Familienflohmarkt. Wer im Büro arbeitet, hat PDF ohnehin meist im täglichen Gebrauch, kein anderes Dokumentformat ist derart flexibel. Doch wie schafft es ein Dateiformat, auch nach 30 Jahren noch unverzichtbar zu sein?

PDF kennt und nutzt jeder, die Geschichte hinter dem Format ist aber längst nicht so bekannt. Anfang der 90er Jahre machte sich Adobe Mitbegründer John Warnock mit einem Team an eine schwere Aufgabe: Es sollte ein Dateiformat entwickelt werden, mit dem der Empfänger ein Dokument genauso lesen und ausdrucken können, wie es der Absender erstellt hatte. Das Ziel war also eine universelle Sprache für den Austausch von Dokumenten, über die Grenzen von Systemen, Programmen, Betriebssystemen und Geräten hinweg zu erschaffen. Die gab es damals nicht, wurde aber dringend benötigt. Bereits 1991 lag eine erste interne PDF-Version vor, Mitte 1993 wurde es dann zusammen mit Version 1.0 von Adobe Acrobat veröffentlicht, dem ersten Programm, das PDF lesen konnte.

Seit 30 Jahren ist PDF auf dem Markt, hat eine bewegte Geschichte hinter sich und blickt auf eine rosige Zukunft. (© Adobe)

30 Jahre PDF: Meilensteine des Formats

Niemand hätte wohl Anfang der 90er Jahre geahnt, wie erfolgreich PDF auch 30 Jahre später noch sein würde. Aber es wurde zumindest von Anfang an fleißig an PDF gearbeitet und man verfolgte einen langfristigen Plan:

Die ersten 10 Jahre: Das Entwickler-Team veröffentlichte fleißig weitere Versionen mit neuen Features, darunter Plugins und Browser-Integrationen.

Das Entwickler-Team veröffentlichte fleißig weitere Versionen mit neuen Features, darunter Plugins und Browser-Integrationen. PDF wird kostenlos: Die Öffentlichkeit kann seit 1994 PDF kostenlos nutzen, das Gratis-Programm Acrobat Reader ist für verschiedene Plattformen erhältlich.



Die Öffentlichkeit kann seit 1994 PDF kostenlos nutzen, das Gratis-Programm Acrobat Reader ist für verschiedene Plattformen erhältlich. Kompatibel mit Microsoft: Seit 2001 ist PDF mit vielen Microsoft-Produkten kompatibel. PDFs lassen sich bequem aus Microsoft Office Formaten erzeugen.



Seit 2001 ist PDF mit vielen Microsoft-Produkten kompatibel. PDFs lassen sich bequem aus Microsoft Office Formaten erzeugen. PDF wird ISO-Standard: 2008 übergibt Adobe PDF in die Obhut der International Organization of Standardization, das Portable Document Format wird also ein ISO-Standard.



2008 übergibt Adobe PDF in die Obhut der International Organization of Standardization, das Portable Document Format wird also ein ISO-Standard. Liquid Mode: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wird das PDF-Layout für die Betrachtung auf Smartphones und Tablets optimiert.



Adobe Acrobat Pro: Der PDF-Goldstandard

Kein Wunder, dass das beste PDF-Werkzeug von den Erfindern des Formats selbst stammt. Mit Adobe Acrobat Pro könnt ihr sämtliche Funktionen des Formats ganz einfach nutzen, etwa PDF-Dokumente erstellen, bearbeiten, umwandeln und elektronisch unterschreiben. Das klappt auf allen wichtigen Plattformen, egal ob Desktop, Browser, Smartphone oder Tablet. Profis kriegen damit die universelle Komplettlösung für PDF-Workflows auf jedem Gerät, inklusive einiger Alleinstellungsmerkmale.

Auch in Browsern ist PDF unverzichtbar, Betrachtung und einfache Bearbeitung stehen dort im Vordergrund. (© Adobe)

PDF bearbeiten: Nach dem bloßen Betrachten von PDF-Dokumenten ist das Bearbeiten die wichtigste Funktion. Adobe Acrobat Pro bietet hier umfangreiche Möglichkeiten, etwa Texte und Bilder direkt im Dokument zu ändern, Kommentare einzufügen, Dokumente zu komprimieren, zusammenzuführen oder zu teilen.

PDF erstellen: Aus nahezu jedem Dateiformat lässt sich mit Adobe Acrobat Pro ein PDF erstellen, etwa aus Microsoft-Dateien, aber auch Google Docs, Webseiten oder Bilder werden im Handumdrehen zu PDFs umgewandelt.

PDF exportieren: Ausgehend von PDF-Dokumenten habt ihr zahlreiche Möglichkeiten. Ihr könnt PDFs zum Beispiel ins Word-Format oder in eine Excel-Tabelle konvertieren. Adobe Acrobat Pro sorgt dafür, dass Formatierung, Seitenzahlen und Schrift der Originaldatei erhalten bleiben.

Mit Adobe Acrobat Pro könnt ihr PDF-Dokumente digital unterschreiben. (© Adobe)

PDF unterschreiben: Formulare ausdrucken und unterschreiben, nur um sie später wieder einzuscannen, das war einmal. Acrobat Pro ist eine prima Ausfüllhilfe für digitale Formulare, die ihr auch gleich elektronisch unterschreiben könnt.

PDF organisieren: Manchmal steckt der Teufel bei Dokumenten im Detail. Es soll eine Seite entfernt, verschoben oder gedreht werden? Acrobat Pro hat diese Funktionen griffbereit. Auch Spezialitäten wie nachträgliches Einfügen von Seitenzahlen oder die Größe von Seiten ändern, beherrscht das Universalwerkzeug.

PDF teilen und schützen: Nicht jedes Dokument ist für alle bestimmt. Acrobat Pro erlaubt feingranulare Berechtigungen. So könnt ihr sensible Dokumente optimal schützen und nur berechtigten Bearbeitern Änderungen erlauben.

Top 5 Features, die Adobe Acrobat Pro besonders machen