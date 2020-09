Bildquelle: MediaMarkt

MediaMarkt und Saturn schenken euch aktuell wieder die Mehrwertsteuer. Unter dem Titel „Galaxy Week“ werden Samsung-Smartphones und -Smartwatches wie das Galaxy A51 oder die Galaxy Watch zu Bestpreisen verkauft. GIGA verrät euch, welche Preise wirklich gut sind.

Media Markt Facts

Samsung-Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt & Saturn

Die Mehrwertsteuer-Aktion für Samsung-Produkte findet sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn statt. In der Zeit erhaltet ihr auf alle vorrätigen Smartphones, Tablets, Smartwatches, Fitness-Tracker und dem Zubehör von Samsung die Mehrwertsteuer erlassen. Effektiv liegt der Rabatt bei 13,793 Prozent, da ihr von dem Preis des Produkts inklusive Mehrwertsteuer einen Nachlass von 16 Prozent bekommt. Die Aktion läuft noch bis einschließlich Montag, den 7. September 2020. GIGA hat die besten Angebote für euch herausgesucht.

Tipp: Meldet euch vorher bei Newsletter von MediaMarkt oder Saturn an und bekommt so zusätzlich 10 Euro Rabatt auf den Kauf (100 Euro Mindestbestellwert).

Samsung-Handys zum Top-Preis: Diese Angebote lohnen sich wirklich

Während die Flaggschiff-Smartphones der S- oder Note-Reihe trotz MwSt-Erlass immer noch recht kostspielig sind, lohnt sich die Aktion vor allem in der beliebten Samsung-Mittelklasse. Hier lassen sich ein paar echte Schnäppchen machen. Wer es dennoch auf das Galaxy S10 (Plus) abgesehen hat, der sollte sich die aktuellen Deals in der MediaMarkt Tarifwelt ansehen – da sind gerade ein paar richtige Highlights dabei.

Smartphones

Samsung Galaxy A41 für 206,02 Euro bei MediaMarkt – und Saturn (statt 220 Euro) – Mit Newsletter-Gutschein könnt ihr den Preis für das Galaxy A41 sogar unter 200 Euro drücken. So günstig gab es das Mittelklasse-Smartphone von Samsung noch nie!

SAMSUNG Galaxy A41 64 GB Blue Dual SIM

SAMSUNG Galaxy A51 128 GB Prism Crush Blue Dual SIM

Samsung Galaxy A71 für 318,04 Euro bei MediaMarkt – und Saturn (349 Euro) – Wer's ein bisschen größer mag, greift zum Galaxy A71 mit 6,7-Zoll-Display. Ebenfalls bei keinem anderen Händler aktuell günstiger zu haben.

SAMSUNG Galaxy A71 128 GB Prism Crush Black Dual SIM

Smartwatches

SAMSUNG Galaxy Watch 46 mm Bluetooth Smartwatch Edelstahl, Silikon, S, L, Silber

SAMSUNG Galaxy Watch 42mm Bluetooth Smartwatch Edelstahl, Silikon, S, L, Roségold

SAMSUNG Galaxy Watch Active2 Aluminium 40mm CS Smartwatch Aluminium, Fluorkautschuk, S/M, Cloud Silver

Hinweis: Der Artikel wird während des Aktionszeitraums immer wieder aktualisiert. Artikel die ausverkauft sind, werden gestrichen. Falls wieder etwas auf Lager ist, neue Artikel hinzugefügt. Schaut also gerne immer wieder rein, um ein gutes Schnäppchen machen zu können.