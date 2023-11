Meister der Memes: Beweist euer Internet-Wissen im Quiz

Memes sind Herz und Seele der Internet-Kultur. Egal, welches Ereignis in der Welt passiert – Das Internet findet Möglichkeiten, es mit Bildern und Kommentaren aufzuwerten. Doch wie gut kennt ihr in der Meme-Kultur aus? Beweist euer Meme-Wissen in unserem Meme-Quiz.

Meme Facts

Zeigt eure Internet-Vertrautheit im Meme-Quiz

E ist für euch mehr als nur ein Buchstabe, Grumpy Cat ist euer Spirit Animal und ihr esst Trollfaces zum Frühstück? Dann sollte unser Meme-Quiz euch keine Probleme bereiten. Und das Ergebnis könnt ihr dann euren Freunden, Verwandten und Kerlen unter die Nase reiben.

Hier geht es zum Quiz:

Woher kommen die Memes?

Memes hatten ihren Ursprung auf verschiedenen Internetplattformen. Zu Beginn waren vor allem 4chan und 9gag der Ort, an dem sich die Meme-Meister versammelten, um ihre Kreationen mit der Welt zu teilen. Heute versammeln sich die meisten Memes auf Reddit oder Twitter, wo sie dank Hashtags besonders leicht zu finden sind. Daneben gibt es einige Webseiten wie imgflip, die sich auf die Erstellung von Memes spezialisiert haben.

Dass Memes längst im Zentrum unserer Internet-Gesellschaft angekommen sind, zeigen unter anderem die Social-Media-Accounts von Personen des öffentlichen Lebens. So rief unter anderem Kanzler Olaf Scholz nach einem Unfall auf Twitter dazu auf, seine Augenklappe in Memes zu verewigen. Andere erreichen dadurch sogar Weltruhm, wie der viel verwendete Hide-the-pain-Harold.

Außerdem existieren sogar erste Spiele, die nur auf Memes basieren. Entweder zielen sie darauf ab wie einige Spiele-Parodien wie der Goat Simulator oder sie haben das Erstellen von Memes als Thema wie das Kartenspiel What do you meme? oder das Browsergame Make it meme, das ihr kostenlos gemeinsam mit euren Freunden spielen könnt.

Wollt ihr wissen, welche Memes zu den beliebtesten Insider-Witzen aller Zeiten zählen? Ein Statistiker hat das für euch herausgefunden und wir erklären euch, woher sie kommen:

