„Metro“-Bücher: Alle Werke in der richtigen Reihenfolge

Das „Metro“-Universum entführt euch in eine düstere Zukunft, die packend, politisch aufgewühlt und voller Geheimnisse ist. So lest ihr die Reihe richtig!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die „Metro“-Bücher im Überblick

Dmitry Glukhovsky hat mit seiner „Metro“-Reihe ein faszinierendes und bedrückendes Science-Fiction-Universum erschaffen. Nach einem nuklearen Krieg ist die Erdoberfläche unbewohnbar geworden und das Leben verlagert sich in die Tiefen der Moskauer U-Bahn.

Anzeige

Was zunächst wie ein Überlebensroman beginnt, entwickelt sich zu einer vielschichtigen Erzählung über Gesellschaft, Ideologie und Hoffnung in einer zerstörten Welt. Die „Metro“-Romane verbinden düstere Atmosphäre mit psychologischer Tiefe und ziehen seit Jahren Leser weltweit in ihren Bann.

Wenn ihr euch auf die düstere Reise ins Metro-Universum begeben wollt, fangt mit „Metro 2033“ an, entdeckt die komplexe Welt in „Metro 2034“ und stellt euch in „Metro 2035“ den großen Fragen von Wahrheit und Kontrolle. Ihr solltet die Bücher also in der Reihenfolge nach ihrer Veröffentlichung lesen:

2002 : „Metro 2033“

: „Metro 2033“ 2009 : „Metro 2034“

: „Metro 2034“ 2015: „Metro 2035“

Anzeige

Darum geht es in den jeweiligen „Metro“-Romanen

„Metro 2033“

Im ersten Roman begleitet ihr den jungen Artjom auf seiner gefährlichen Reise durch das labyrinthartige U-Bahn-System Moskaus. Die Metro ist nach dem Atomkrieg nicht nur ein Schutzraum, sondern auch zu einer eigenen Welt geworden. Jede Station ist wie ein kleiner Stadtstaat mit eigener Ordnung.

Die politischen Gruppierungen in den Tunneln sind besonders spannend. Es gibt Kommunisten, die die „Rote Linie“ kontrollieren, Faschisten, die die „Reich“-Stationen bewohnen, religiöse Fanatiker, Kannibalen und viele neutrale Siedlungen, die sich nur mühsam behaupten. Artjoms Weg ist nicht nur gefährlich, er ist auch eine Auseinandersetzung mit Schuld, Identität und Wahrheit.

Metro 2033: Roman Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 13:00 Uhr

Anzeige

„Metro 2034“

Der zweite Band ist keine direkte Fortsetzung, sondern folgt den Figuren Homer und Hunter. Die Geschichte ist introspektiver, philosophischer und ein düsterer Blick auf Isolation und Menschlichkeit.

Metro 2034: Roman Band 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 13:02 Uhr

„Metro 2035“

Mit dem dritten Band kehrt Glukhovsky zu Artjom zurück und knüpft lose an das erste Buch an. Diese Fortsetzung enthüllt erschütternde Wahrheiten über das System der Metro, Propaganda und die Welt außerhalb. Politisch, überraschend und verstörend. Glukhovsky spart nicht mit Kritik an der Realität.

Metro 2035: Roman Band 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 13:03 Uhr

Anzeige

Weitere „Metro“-Bücher

Zusätzlich zur Trilogie hat Autor Dmitry Glukhovsky noch eine Kurzgeschichte mit den Titel „Das Evangelium nach Artjom“ verfasst (auf Amazon ansehen). Außerdem ist eine Graphic Novel erschienen, in der die Handlung von „Metro 2033“ bebildert und nacherzählt wird (auf Amazon ansehen).

„Metro“ als Videospiel

Neben den drei Hauptromanen ist das „Metro“-Universum inzwischen ein echtes Franchise geworden. Die erfolgreiche dreiteilige Videospiel-Reihe, angefangen mit „Metro 2033“ (2010), brachte die bedrückende Welt des Buches eindrucksvoll auf den Bildschirm.

Besonders „Metro: Last Light“ (2013) und „Metro Exodus“ (2019) begeistern mit erzählerischer Dichte und beklemmender Atmosphäre. Somit werden die Titel oft zu den besten Videospielen mit postapokalyptischem Setting gezählt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.