Microsoft: Tech-Konzern teilt Mitarbeiter in 4 Kategorien ein

Ein Leitfaden, welcher nur den Führungspersonen des Konzerns Microsoft vorliegt, ist nun an die Öffentlichkeit gekommen. In ihm wird vorgegeben, wie Mitarbeitende bewertet werden sollen.

Das Unternehmen Microsoft, welches 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet wurde, zählt heute zu dem größten Software Hersteller auf dem Markt. Rund 220.000 Mitarbeiter arbeiten für den Tech-Giganten. Angaben des Magazins Business Insider zufolge, liegt der Führungsetage von Microsoft ein Leitfaden für ein Bewertungssystem vor, welches die Mitarbeiter in verschiedene Stufen einordnet.

So bewertet Microsoft seine Mitarbeiter

Laut den Dokumenten zu der Bewertung der Mitarbeiter, wird die Arbeitsleistung eines jeden in vier verschiedene Kategorien eingeteilt:

„Lower Than Expected Impact“ („Weniger Auswirkung als erwartet“): Die Mitarbeitenden haben die Erwartungen nicht oder nur unregelmäßig erfüllt. Außerdem fallen Mitarbeitende in die Kategorie, welche den Werten Microsofts nicht entsprechen oder sich trotz Feedback nicht verbessern.



(„Weniger Auswirkung als erwartet“): Die Mitarbeitenden haben die Erwartungen nicht oder nur unregelmäßig erfüllt. Außerdem fallen Mitarbeitende in die Kategorie, welche den Werten Microsofts nicht entsprechen oder sich trotz Feedback nicht verbessern. „Slightly Lower Impact Than Expected“ („Etwas weniger Auswirkung als erwartet“): Die Mitarbeitenden haben die Erwartungen nur teilweise erfüllt, versuchen aber durch das ihnen gegebene Feedback sich merklich zu verbessern.



(„Etwas weniger Auswirkung als erwartet“): Die Mitarbeitenden haben die Erwartungen nur teilweise erfüllt, versuchen aber durch das ihnen gegebene Feedback sich merklich zu verbessern. „Successfull Impact“ („Erfolgreiche Auswirkung“): Die Mitarbeitenden haben regelmäßig die Erwartungen erfüllt oder sogar teilweise übertroffen. Sie stehen für die Werte von Microsoft und verbessern sich bei kleinem Feedback ebenfalls merklich.



(„Erfolgreiche Auswirkung“): Die Mitarbeitenden haben regelmäßig die Erwartungen erfüllt oder sogar teilweise übertroffen. Sie stehen für die Werte von Microsoft und verbessern sich bei kleinem Feedback ebenfalls merklich. „Exceptional Impact“ („Außergewöhnliche Auswirkungen“): Die Mitarbeitenden übertreffen die Erwartungen konsistent und liefern außerordentliche Ergebnisse. Sie entwickeln sich stets weiter und beweisen ein Bewusstsein für die wichtigen Dinge.



Wie Microsoft die Bewertungen nutzt

Die Dokumente mit den Richtlinien zur Bewertung der Mitarbeiter soll nur den Managern und Führungskräften vorliegen, nicht aber den zu bewertenden Mitarbeitern. In Feedback-Gesprächen sollen die Führungspersonen diese Begriffe stets benutzen, um die Wirkung der Kritik bei den Mitarbeitenden zu steigern. Mitarbeiter sollen so besser verstehen können, was ihre Arbeitsleistung für Auswirkungen auf die Firma hat. Die Basis soll dabei die Bewertung „Successful Impact“ und das Ziel „Exceptional Impact“, da den Mitarbeitern hier reizvolle Belohnungen winken. So soll ermöglicht werden, dass Mitarbeiter stets danach streben besser zu werden und die Erwartungen des Unternehmens zu übertreffen.

