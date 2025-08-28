Microsoft 365 Admin Center: Was es ist und welche Funktionen es hat

Das Microsoft 365 Admin Center ist ein Tool, mit dem ihr Apps, Services und mehr verwalten könnt. Wir zeigen euch, wie ihr es öffnet und was es alles bietet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist das Microsoft 365 Admin Center?

Das Programm bietet euch einen zentralen Ort, an dem ihr euer Unternehmen in der Cloud verwalten könnt. Als Administrator könnt ihr Benutzer wie Mitarbeiter, Schüler oder Kunden, zentral anlegen, verwalten und organisieren, Verteilerlisten erstellen und Postfächer freigeben.

Anzeige

Zusätzlich lassen sich Berichte zur E-Mail-Verwendung und Benutzeraktivierung generieren sowie Abrechnungen für Lizenzen erstellen. Das Verwaltungszentrum für Microsoft 365 enthält alle Microsoft-Apps, darunter auch die KI-Anwendung Copilot.

Ihr könnt darin IT-Rollen zuweisen, Teams erstellen, mit Kunden zusammenarbeiten und Termine vereinbaren. Das Microsoft 365 Admin Center bietet Organisationstools und hilft euch, allgemeine Verwaltungsaufgaben zentral zu bearbeiten.

Zusätzlich sind Vorlagen für Präsentationen und Geschäftsdokumente verfügbar. Das Zentrum bietet eine übersichtliche Palette ansprechend gestalteter Bereiche und Tools, die IT-Verwaltungsaufgaben vereinfachen und zentral zugänglich machen.

Die Verwaltung vorhandener Domänen, Authentifizierungen und das Migrieren von Benutzerpostfächern wird unterstützt und vereinfacht. Außerdem können weitere Admin-Center für Dienste wie Exchange und SharePoint erstellt werden. Ihr könnt Ressourcen wie Websites sammeln und teilen.

Microsoft 365: Login und Navigation

Das Verwaltungstool gibt es in einer vereinfachten und in einer Dashboard-Ansicht. Um das Microsoft 365 Admin Center zu öffnen, meldet ihr euch mit eurem Geschäftskonto bei Microsoft an und wählt das App-Startfeld aus.

Anzeige

In der Liste wird der Punkt „Admin“ angezeigt, den ihr auswählt, um anschließend den gewünschten Bereich zu bearbeiten oder neue Elemente darin zu erstellen. An dieser Stelle könnt ihr dann auch Benutzer, Gruppen oder Teams erstellen und verwalten.

Wusstet ihr, dass es auch Klone von Windows gibt? Im Video erfahrt ihr mehr dazu.

Anzeige

Microsoft 365: Hier erfahrt ihr noch mehr

Ihr seht, dass das Microsoft 365 Admin Center sehr viele nützliche Funktionen zu bieten hat. Unter der Registerkarte „Lernen“ auf der Webseite von Microsoft sind Artikel und Videoanleitungen zum Admin Center sowie weitere Microsoft-365-Funktionen zu finden.

Euch stehen außerdem verschiedene Abo-Pläne zur Verfügung, die ihr im Vorfeld testen könnt, um den passenden Umfang und Preisplan für euer Unternehmen auszuwählen. Wir zeigen euch die Kosten, Versionen und Einsparmöglichkeiten für Microsoft 365 im Überblick.