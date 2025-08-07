Microsoft 365 Copilot: Was steckt hinter dem Programm?

Vielleicht ist euch auf eurem Windows-Computer schon einmal das Programm Copilot aufgefallen. GIGA erklärt euch, was hinter der Microsoft-365-Anwendung steckt.

Microsoft 365: So nutzt ihr Copilot

Inzwischen könnt ihr Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) von mehreren Anbietern nutzen. Nachdem ChatGPT den Anfang gemacht hat, ist Microsoft nachgezogen. Der US-Softwarekonzern hat sein Programm namens Copilot in die Welt von Microsoft 365 integriert.

Ihr braucht kein Microsoft-365-Abo, um Copilot zu nutzen. Unter copilot.microsoft.com steht euch eine kostenfreie Version zur Verfügung, die ihr wie folgt bedienen könnt:

Nach dem Öffnen der Website seht ihr ein neues Chatfenster. Dort könnt ihr entweder selbst einen Befehl (Prompt) eingeben oder einen der vorgegebenen Bausteine nutzen.

Außerdem könnt ihr auswählen, wie gründlich die KI euer Thema recherchieren und ausarbeiten soll. Die Funktion „Schnelle Antwort" liefert euch innerhalb weniger Sekunden ein Ergebnis. Mit „Think Deeper" erhaltet ihr nach etwa 30 Sekunden eine ausführliche Antwort auf komplexere Themen.

Über das „+"-Zeichen könnt ihr zusätzliche Dateien wie Bilder, Word- und Excel-Dateien zu eurer Anfrage hinzufügen.

Mit dem Mikrofon-Symbol könnt ihr Copilot euren Prompt diktieren.

Unser Video zeigt euch, wie Microsoft seine Anwendung Copilot und deren Funktionen präsentiert.

So viel kostet eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz

Wenn ihr ein bestehendes Microsoft-365-Abo habt, könnt ihr die KI intensiver nutzen, da euch mehr Funktionen und eine tiefgreifende KI zur Verfügung stehen. Mit dem Bezahlmodel gibt es auch eine eigenständige Anwendung, die in die Office-Programme integriert ist. So lassen sich beispielsweise mit einem passenden Befehl PowerPoint-Präsentationen erstellen.

Wie hoch die Kosten für die Microsoft-365-Copilot-Lizenz sind, hängt unter anderem davon ab, ob ihr sie für eine Person oder für die gesamte Familie kauft. Beim günstigsten Abo fallen Kosten von etwa 100 Euro pro Jahr an. Natürlich gibt es Copilot auch als App für Smartphones und Tablets.

Lässt sich Microsoft Copilot deaktivieren?

Da es sich bei Microsoft 365 Copilot um eine Systemanwendung handelt, könnt ihr sie nicht so einfach deinstallieren. Dazu müsstet ihr in die Registry eures Computers eingreifen. Wenn ihr kein aktives Abo habt, ist die Anwendung auf eurem Rechner nicht nutzbar und somit für euch deaktiviert. Um sie verwenden zu können, müsst ihr euch mit einem bestehenden Account anmelden.