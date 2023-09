Microsoft 365 Family mit fettem Rabatt bei Amazon erhältlich

Derzeit ist das Office-Abo Microsoft 365 Family mit den Modulen Word, Excel, PowerPoint und Outlook bei Notebooksbilliger zum absoluten Tiefpreis erhältlich. Obendrauf gibt es bei dem Angebot noch das Top-Antivirenprogramm F-Secure Total. Da heißt es, schnell zuschlagen.

Microsoft Office 365 Home Facts

Microsoft 365 Family zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Wer gerade auf der Suche nach einem komplett Office-Paket ist, wird beim aktuellen Prime Day bei Amazon fündig: Dort gibt es Microsoft 365 Family in der Version für 6 Nutzer und 12 + 3 Monate für gerade einmal 54,99 Euro im Angebot. Eine mehr als ordentliche Preisersparnis, wenn man bedenkt, dass das Office-Abo normalerweise mit etwa 70 Euro zu Buche schlägt.

Plus: Das Abo enthält auch eine Office-Version, die man auf Tablets und Smartphones benutzen kann, wobei sowohl Android, als auch iOS-Geräte unterstützt werden. Außerdem stehen euch nach dem Kauf 1 TB Speicher für Microsofts Cloud-Dienst OneDrive zur Verfügung.

Übrigens bekommt ihr bei Kauf des MS-365-Abos noch das renommierte, sonst ebenfalls kostenpflichtige Antivirenprogramm Norton 360 Deluxe für 5 Geräte und 15 Monate obendrauf.

Solltet ihr das Office-Abo für nur einen Nutzer bevorzugen, könnt ihr alternativ Microsoft 365 Single für nur 45,99 Euro erwerben. Die Lizenz für die 1-Nutzer-Version gilt ebenfalls für 15 Monate und enthält ebenfalls Norton 360 Deluxe.

Die Lizenz des Programmpakets gilt für 15 Monate und wird euch nach dem Kauf bequem per E-Mail zugesandt. Anschließend könnt ihr Microsoft 365 über eure Amazon-Softwarebibliothek herunterladen und installieren, wobei ihr diesen Vorgang bei Bedarf jederzeit wiederholen könnt.

Microsoft 365: Das steckt in Microsofts Office-Produkt Abonniere uns

auf YouTube

Microsoft 365 Family: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Kauf von Microsoft 365 lohnt sich für jeden, der gerade auf der Suche nach einem guten Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations- und E-Mail-Programm ist. Microsoft stellt nach wir vor den Marktführer in diesem Segment dar und die Office-Module die mit Abstand ausgereiftesten Büro-Programme. Mit Microsoft 365 seid ihr also in Bezug auf eine leistungsstarke Office-Suite bestens aufgestellt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.