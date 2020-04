Microsoft Surface Pro 7 im Angebot: Convertible mit i5, 8 GB RAM und 128 GB für 799 Euro

Endlich mal wieder ein guter Deal für alle, die mit dem beliebten Microsoft-Convertible Surface Pro 7 liebäugeln. MediaMarkt und haben heute die Version mit Core-i5 1035G4, 8 GB RAM und 128 GB SSD stark reduziert im Angebot. GIGA verrät die Details.

Microsofts Surface- und Surface-Pro-Geräte erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit unter Freunden portabler Windows-Maschinen. Wichtigstes Argument ist deren Flexibilität. So lässt sich das Surface als Tablet mit hervorragender Leistung nutzen, dank des flexiblen Standfußes kann man es stehend in unterschiedlichen Winkeln justieren. Das separat erhältliche Typecover ist außerdem eine Bank für kürzeres und sogar längeres Schreiben. Dazu kommt die kompakte Größe. Die stärkere i7-Version hat in unserem Test zum Surface Pro 7 eine gute Wertung von 83 % erhalten.

Das hier angebotene Surface Pro 7 ist ein 2019er-Gerät, das bereits über die 10. Generation von i5-Prozessor und integrierter Iris-Plus-Grafik verfügt. In Verbindung mit 8 GB RAM und 128 GB SSD handelt es sich um eine Version mit mittlerer Hardware-Ausstattung, es ist genug Leistung auch für den professionellen Einsatz vorhanden. Mit 799 Euro ist das Gerät extrem günstig und damit aktuell zum historischen Bestpreis erhältlich. Normalerweise zahlt man deutlich über 900 Euro. In anderen Shops kostet das Gerät laut idealo aktuell mindestens 926 Euro.

Spezifikationen des Surface Pro 7: Technische Daten in der Übersicht

Produkttyp: Convertible Tablet

Bildschirmdiagonale: 12,3 Zoll (31,24 cm)

Bildverhältnis: 3:2

Bildschirmauflösung: 2.736 × 1.824 Pixel (267 ppi)

Bildschirmtyp: Pixel Sense (Touchscreen, Stifteingabe möglich)

CPU: Intel Core i5-1035G4 (4 Cores, 8 Threads, 1,1 GHz, Boost bis 3,70 GHz, 6 MB Cache)

Grafik: Intel Iris Plus (integriert)

Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X 3.733 MHz

Festspeicher: 128 GB SSD

Speichererweiterung: Micro-SDXC

Anschlüsse: 1× USB Typ-A, 1× USB Typ-C, 1× 3,5 mm Klinke, 1× Surface Connect, 1× Surface Type Cover Port, 1× Mini-DP

Farbe: Platinum

Akku: 44,2 Wh, Laufzeit bis 10,5 Std., typisch 5 Std.

Leistung Netzteil: 65 Watt

Kameras: 8 MP Rück, 5 MP Front

Drahtlos-Konnektivität: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 5.0

Sensorik: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer

Breite: 292,1 mm

Höhe: 8,4 mm

Tiefe: 200,7 mm

Gewicht: 776 g

Betriebssystem: Windows 10 Home

Lieferumfang: Convertible, Netzteil, Kurzanleitung

Hersteller-Artikelnummer: VDV-00003

Ein Eindruck zum Surface Pro 7 in unserem Video-Hands-On:

Und das Typecover?

Wichtig: Bei diesem Angebot ist das Typecover noch nicht dabei. Das fungiert einerseits als Schutz für den Tablet-Teil, andererseits als Tastatur mit integriertem Touchpad. Das Typecover ist fast schon Pflicht, wenn man sein Surface Pro 7 professionell einsetzt. Bei Amazon gibt es das Cover ebenfalls reduziert, .

Microsoft Surface Pro Type Cover: QWERTZ-Tastatur für Surface Pro 7 * Jetzt ab 97,99 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.4.2020 16:32 Uhr

Tipp für Studierende

Mitglieder von Amazon Prime Student erhalten automatisch 50 Euro Extra-Rabatt auf Surface Pro 7 und . Die ist in den ersten 12 Monaten kostenlos.