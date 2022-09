Wenn ihr eine Xbox One oder Xbox Series X|S besitzt, dann solltet ihr jetzt einen Blick in den Microsoft-Store werfen. Dort gibt es gerade einen Rabatte, mit denen ihr bei besonders großen Spielen jede Menge sparen könnt.

Sparen im Microsoft-Store: Xbox-Spiele sind grade besonders günstig

Im Microsoft-Store gibt es immer wieder tolle Angebote, mit denen Gamer jede Menge Geld sparen können. Auch jetzt haben Besitzer einer Xbox One oder Xbox Series X|S wieder Glück. Noch für sieben Tage könnt ihr bei besonders großen Spielen mit einer offenen Welt sparen. Microsoft gibt hier Rabatte von bis zu 70 Prozent an, in einigen Fällen könnt ihr aber sogar noch mehr sparen. Wir zeigen euch einige Highlights unter den Angeboten.

Insgesamt sind 62 Spiele im aktuellen Angebot enthalten. Die komplette Liste könnt ihr euch im Microsoft-Store ansehen.

Wir zeigen euch, welche Spiele ihr im September nicht verpassen dürft:

Große Xbox-Spiele zum kleinen Preis

Mit 62 Spielen fällt die Auswahl beim aktuellen Sale fast schon etwas klein aus. Allerdings bieten die Spiele dann auch so viel Inhalt, dass sie euch für eine lange Zeit bespaßen können. In den Welten von Red Dead Redemption 2 oder Mittelerde: Schatten des Krieges könnt ihr problemlos 100 Stunden verbringen.