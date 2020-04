Bildquelle: Panasonic

Mikrowellengeräte sind in fast jedem deutschen Haushalt zu finden. Damit kann schnell und ohne Aufwand Essen aufwärmen, garen und kochen. Gut ausgestattete Mikrowellen ersetzen sogar Herd oder Backofen, wenn sie über Grill- oder Backfunktionen verfügen. GIGA zeigt euch die besten Mikrowellengeräte und sagt, worauf man beim Kauf achten sollte.

Mikrowellengeräte: Praktisch, schnell und gesundheitlich unbedenklich

Eine Erhebung durch das Statistische Bundesamt gibt für Mikrowellenherde eine Verbreitung von 73 Prozent in deutschen Haushalten (2019) aus – es sind hierzulande also rund drei von vier Haushalten mit einer Mikrowelle ausgestattet. Kein Wunder – denn mit einer Mikrowelle ist Essen in wenigen Minuten auf die gewünschte Temperatur gebracht, ganz ohne Kochtopf oder Warten auf den vergleichsweise langsamen Backofen.

Unter technischen Laien halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Gebrauch einer Mikrowelle schädlich für die Gesundheit sein könnte. Das ist nicht der Fall. Die Erwärmung von Lebensmitteln im Mikrowellenherd ist gesundheitlich unbedenklich, wie etwa das Bundesamt für Strahlenschutz in seiner Infobroschüre (PDF) erläutert. Das gilt nicht nur für eventuell vom Gerät ausgehende Strahlung, sondern auch für den Nährwert des aufgewärmten Essens, das bei Einhaltung der Garvorschriften messtechnisch mit den Werteänderungen bei konventioneller Erwärmung vergleichbar ist. „Kritiker, die eine Krebsgefahr beschwören, bleiben der Wissenschaft überzeugende Belege schuldig“, merkt die Stiftung Warentest an.

Mikrowelle kaufen: Die wichtigsten Eigenschaften

Bauweise: Es gibt Einbaugeräte, die sich in Einbauküchen integrieren und es gibt die Stellgeräte („freistehend“, „solo“) denen man irgendwo einen Platz zuweist. Die Einbaumikrowellen sind nicht zwangsläufig teurer, nur etwas anders gebaut. Sie weisen vorne Rahmenelemente auf, die dann die Ränder des Einbauschachtes verdecken. Die einfachsten Geräte bieten nur die Aufwärmfunktion sowie je einen Schalter für die Leistung und die Zeitautomatik. Die Luxusvarianten kommen mit Aufwärmfunktion (Mikrowellenstrahlung), Grill (Heizelement an der Decke), Backofen (Heißluft) und Dampfgarer.

Buch CrispyRobs Top 50 Rezepte: Einfache Gerichte für Mikrowelle, Sandwichmaker, Waffeleisen * Jetzt ab 16,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.4.2020 13:47 Uhr

Testsieger bei Stiftung Warentest: Mikrowelle Bauknecht MW 78 SW

Die Bauknecht MW 78 SW konnte sich beim Vergleichstest der Stiftung Warentest (17 Mikrowellen mit Grill, Ausgabe 08/2016) mit der Note „gut“ (2,3) den Testsieg sichern. Das 1.000-Watt-Gerät „serviert die besten Speisen“ und biete „besonders viele Automatikprogramm“, so die Tester. Handhabung und Umwelteigenschaften (z. B. Stromverbrauch) sind allerdings nur „befriedigend“. Alles in allem ein hervorragendes Gerät – das allerdings kaum noch im Handel auffindbar ist.

Als Bauknecht-Alternative zur MW 78 SW kommt etwa die MW 80 SL in Frage, deren technische Daten vergleichbar mit dem Testsieger sind (auch 30 Liter Volumen, 1.000 Watt, Grillfunktion integriert). Preislich liegt die MW 80 SL bei rund 300 Euro.

Bauknecht Mikrowelle MW 80 SL, Grill und Heißluft, 30 Liter * Jetzt ab 289,00 € bei Otto Ähnliches Angebot bei Ebay Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.4.2020 13:11 Uhr

Testsieger bei „Küche & Haushalt“: Panasonic NN CD 87 KS

Das Magazin „Küche & Haushalt“ empfiehlt die Panasonic NN CD 87 KS (Ausgabe 04/2019, digital erhältlich bei Readly). Die Panasonic NN CD 87 KS bietet 5 Betriebsmodi und kann „nahezu alles“ zubereiten, wo normalerweise ein Backofen zum Einsatz käme. Die Tester vergeben die Note 1,1 und haben nichts Wesentliches zu bemängeln. Allenfalls die Bedientasten an der Front seien etwas schmal geraten.

Mit einem stattlichen Preis von rund 400 Euro handelt es sich um ein Gerät der Oberklasse, das sich eher für den ambitionierten Anwender empfiehlt. Auch begeisterten Anklang und kommt auf eine durchschnittliche Kundenbewertung von 4,7 von 5 Sternen. Einen wichtigen Aspekt nennt einer der Käufer: Die Maschine muss auf der rechten Seite laut Handbuch unbedingt frei bleiben – somit ist sie nicht für die Platzierung in einer engen Nische geeignet.

Panasonic NN-CD 87 Mikrowelle, 1.000 Watt, 34 Liter * Jetzt ab 385,99 € bei MediaMarkt Ähnliches Angebot bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.4.2020 13:23 Uhr

Preis-Leistungs-Tipp und Bestseller bei Amazon: Severin MW 7848

Unter den günstigeren Modellen ist die Severin MW 7848 für rund 140 Euro zu empfehlen. Die Mikrowelle ist von Computerbild zum „Preis-Leistungs-Sieger“ gekürt worden und immer wieder an der Spitze der zu finden. Die Kundenbewertungen sind im Schnitt mit 4,3 von 5 Sternen ausgesprochen gut.

Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises ist das Gerät von Severin gut ausgestattet: Es handelt sich um eine Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion (3-in-1), die „Made in Germany“ ist. Die Leistungswerte betragen 900 Watt (Mikrowelle) und 1.100 Watt (Grill/Heißluft). Das Datenblatt ist überzeugend – die Bedienung lässt aber zu wünschen übrig. Wie viele Kunden bestätigen, wird man sich erstmal ausführlich mit der Bedienungsanleitung (PDF) befassen müssen, bevor man die Severin MW 7848 umfassend und richtig nutzen kann.

Severin MW 7848 Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion, 25 Liter * Jetzt ab 146,64 € bei Ebay Ähnliches Angebot bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.4.2020 14:39 Uhr

Kompakt, einfach, preiswert: Sharp R200

Mit nur 20 Liter Volumen ist die Sharp R200 ein eher kompaktes Gerät (Gerätemaße ca. 25,6 x 44 x 39 cm), das auch in Sachen Funktionsvielfalt überschaubar bleibt. Zwei Drehregler an der Front sind praktisch selbsterklärend: Einer ist für die Leistung (max. 800 Watt) und der andere für die Zeit (max. 35 Minuten) – einfacher geht es wohl kaum.

In der (ohne Grill oder Heißluftfunktion) kann sich die Sharp R200 aktuell auf den vorderen Rängen platzieren. Bei einem und einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,6 von 5 Sternen sicherlich kein Zufall. „Eine schlichte Mikrowelle ohne unnötige Optionen“, fasst es einer der Käufer zusammen. Eine Sache sollte man noch wissen: Die Bedienungsanleitung (PDF) verrät, dass es die Sharp R200 schon im Jahr 2012 gab – es handelt sich also nicht um den neuesten High-Tech, sondern eher um einen bewährten Technik-Klassiker. Auch hier gilt wie bei der Panasonic, dass bei der Aufstellung die rechte Seite des Geräts frei sein sollte.

Abschließend noch ein Hinweis zur Entsorgung alter Mikrowellen: Mikrowellenherde sind Elektrogeräte und fallen somit unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz – sie gehören nicht in den Hausmüll! Händler sind verpflichtet, das Altgerät zurückzunehmen. Bei Geräten, die über 25 Zentimeter Kantenlänge aufweisen (nicht mehr „Kleingerät“) besteht diese Rücknahmepflicht aber nur bei einem Neukauf eines gleichwertigen Geräts. Alternativ bietet sich auch die Fahrt zum Wertstoffhof an.

