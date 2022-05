Mini-Kühlschränke und Minibars können die Rettung für heisse Sommertage sein. Wir haben für euch die besten Modelle herausgesucht und sagt euch wo ihr euer Red Bull, Monster, Coca Cola oder Wasser am besten kühlen könnt.

Die meisten von euch haben einen großen Kühlschrank in der Küche stehen. Es gibt aber viele Gelegenheiten wo ein zweiter Kühlschrank im Mini-Format wirklich praktisch ist. Beim Camping, direkt auf dem Schreibtisch im (Home-) Office oder einfach neben der Couch für das kühle Bierchen. Wir zeigen euch heute die besten Mini-Kühlschränke, die ihr euch für Freizeit und Arbeit kaufen könnt.

Amazon Bestseller: AstroAI 2-in-1 Mini-Kühlschrank

Der AstroAI Mini-Kühlschrank ist mit über 11.000 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,1 von 5 Sternen ein Amazon Bestseller. Kunden und Kundinnen loben die Kompaktheit, die niedrige Lautstärke und eine gute Kühlleistung. Mit 4 Liter Fassungsvermögen ist der Mini-Kühlschrank groß genug für 6 Softdrink-Dosen (0,33 Liter). Trotz der klaren Angabe in der Artikelbeschreibung, wundern sich die meisten Negativbewertenden über die relativ kleinen Baumaße dieser Minibar. Vereinzelte Kritiken bemängeln die schlechte Kühlleistung, wenn das Gerät nicht am Strom angeschlossen ist (der AstroAI kann per integriertem Tragegriff wie eine klassische Kühlbox genutzt werden). Interessant ist auch die Wärmefunktion des AstroAI. Damit kann die Temperatur von warmen Speisen und Getränken konstant gehalten werden.

Kompakt und Stylish: CREATE IKOHS Mini-Kühlschrank

Unter den vielen verschiedenen Herstellern sticht der Mini-Kühlschrank von Create Ikohs aufgrund seines auffallenden Designs hervor. Die abgerundeten Ecken und leuchtenden Pastellfarben passen ideal zum Sommer. Mit 4 Litern Fassungsvermögen ist der Mini-Kühlschrank von Create Ikohs kompakt und taugt durch den integrierten Tragegriff ideal für Parkausflüge oder einem Strandtag geeignet. Neben der Kühlfunktion ist auch ein die Warmhaltung von Inhalten möglich. Zudem kann der Create Ikohs auch per mitgeliefertem Adapter an einem 12V-Anschluss (beispielsweise im Auto) geladen werden.

Leise & edel: Klarstein „Brooklyn“ Mini-Kühlschrank

Der Mini-Kühlschrank von Klarstein ist die ideale Wahl für jene unter euch, die einen Mini-Kühlschrank suchen, der ein ordentliches Fassungsvermögen bietet (24-42 Liter) und sehr leise kühlt. Das Design ist zeitlos edel, mit Edelstahl-Elementen und Glasfront. Laut Kundenmeinung werden ist die beworbene Lautlosigkeit des Klarstein Brooklyn („0 db“) zwar ein wenig übertrieben, dennoch ist der Lautstärkepegel so niedrig, dass diese Minibar auch im Schlafzimmer störungsfrei verwendet werden kann. Unter den überwiegend positiven Kundenmeinungen auf Amazon (4,5 von 5 Sternen) finden sich auch einige kritische Stimmen, die den Preis als überteuert empfinden oder mit der allgemeinen Kühlleistung unzufrieden sind.

Für Cola-Fans: Cubes CoolCube „Coca-Cola“

Nicht gerade billig, aber gut bewertet (4,5 von 5 Sternen bei Amazon) und sehr schick. Der Coca-Cola-Kühlschrank von Cubes ist nahezu würfelförmig (50× 43,5× 47 cm) und fällt mit dem ikonischen Markenschriftzug und glänzenden Türleisten auf. Das Fassungsvermögen beträgt 50 Liter – das ist für einen „Mini-Kühlschrank“ schon ziemlich viel.