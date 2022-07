Eine der coolsten Produktneuheiten 2022: Mit „The Freestyle“ hat Samsung einen cleveren und vielseitigen portablen Projektor im Angebot. Zum Prime Day gibt’s den „Dosen-Beamer“ zum historischen Bestpreis.

Samsungs Mobil-Projektor The Freestyle war eines der coolsten Produkte der CES 2022, startete mit einem UVP von 999 Euro allerdings ziemlich preisintensiv. Zum Prime Day ist das Gerät nun aber deutlich günstiger zu haben, und wird dadurch noch interessanter: Für 649 Euro im Angebot bei Amazon wird das Gerät zu einem leistbaren Mitnehm-Fernseher.

Samsung „The Freestyle“ (SP-LSP3BLAXXE) Statt 699 Euro. Portabler Beamer mit Akku und Anschlussvielfalt. Auto-Perspektivkorrektur, neigbar, auch für Projektion an Zimmerdecke geeignet, smartes Betriebssystem inkl. Apps. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2022 15:47 Uhr

Was Samsungs The Freestyle kann

Der Samsung Freestyle ist ein kleiner portabler Projektor mit integriertem Akku und 1080p-Auflösung – die Größe des projizierten Bilds kann zwischen 30 und 100 Zoll Bilddiagonale liegen, die maximale Helligkeit bei 550 Lumen.

Dank Auto-Keystone, Auto-Leveling und automatischer Schärfeanpassung muss man nicht justieren, der Freestyle zeigt immer ein optimales Bild. Eine besondere Funktion ist die automatische Anpassung der Farben, wenn die Wand dahinter nicht weiß ist, sodass das Bild stets so natürlich wie möglich wirkt.

Der Freestyle im offiziellen Vorstellungsvideo:

Samsung The Freestyle: Official Introduction Film

Der Freestyle ist in Sachen Funktionen ziemlich flexibel. So kann man ihn um 180 Grad drehen und damit zum Beispiel auch ein Bild an die Zimmerdecke projizieren. Man kann ihn per Akku oder Netzteil betreiben. Ein gut klingendes 360°-Soundsystem ist bereits integriert. Er hat WLAN, bringt das Smart-TV-Betriebssystem Tizen inklusive breiter App-Unterstützung mit, unterstützt neben Bixby auch den Google Assistant und Amazon Alexa als Sprachassistenz.

Wichtige Protokolle zur drahtlosen Bildübertragung sind integriert, unter anderem Apple AirPlay, auch ein Mini-HDMI-Anschluss zum Anschluss von Laptops, Spielkonsolen und anderen Geräten ist integriert. Statt als Projektor lässt sich der Freestyle mit einer Kappe über der Linse auch als smarte und stimmungsvolle Raumbeleuchtung nutzen.

Amazon Prime Day: Was ihr wissen müsst

Bevor ihr zuschlagt: Kunden, die Amazon Prime abonniert haben, bekommen teilweise höhere Rabatte, können früher auf die Angebote zugreifen und sparen sich Versandkosten. Wer kein Kunde ist, kann Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (Schüler, Studenten und Azubis sogar 6 Monate lang). Wenn ihr das nicht möchtet, habt einen Blick auf die Konterangebote anderer Händler wie MediaMarkt und Saturn. In unserem Übersichtsartikel findet ihr weitere Deal-Angebote zum Prime Day – oder hier:

