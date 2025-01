Mission Unknown: Atlantik – Start der neuen Knossi-Show steht fest

Jens „Knossi“ Knossalla steht mit seinem nächsten Projekt in den Startlöchern: Mission Unknown – Atlantik. Wir geben euch einen Überblick über Start, Teilnehmer und mehr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Mission Unknown – Atlantik?

In Mission Unknown – Atlantik stellen sich zehn Influencer einer krassen Herausforderung: die Überquerung des Atlantiks mit einem Segelboot. Mit dabei sind insgesamt vier Experten, die zwar an Bord sind, aber nur im Notfall eingreifen dürfen.

Anzeige

Die Influencer sollen die Überquerung im Team ohne professionelle Hilfe bewältigen. Die Teilnehmenden bekommen jeder einen Seesack zur Verfügung gestellt, der mit insgesamt elf Kilo befüllt werden darf. Das Format wurde im November 2024 gedreht, die Folgen werden dann auf dem YouTube-Kanal Mission Unknown hochgeladen und bei Prime Video zu sehen sein.

Einen ersten Eindruck gibt euch auch der Trailer auf YouTube:

Die Kommentare unter dem YouTube-Trailer sind durchzogen von Menschen, die sich tatsächliche Sorgen um die Kandidaten machen. Denn: Der Atlantik und die Unberechenbarkeit des Wassers sind eine echte Herausforderung, auch für erfahrene Segler.

Anzeige

Wann startet Mission Unknown – Atlantik?

Wir werden die Show ab 28. Februar 2025 auf Prime Video zu sehen bekommen. Zwei Wochen später folgt dann die Ausstrahlung auf Knossis YouTube-Kanal.

Anzeige

Am 7. November 2024 ging der Dreh an den Start. Twitch-Streamer Knossi kündigte seinen letzten Stream für den 6. November an; am 4. November sah man den Twitch-Streamer das letzte Mal in gewohnter häuslicher Umgebung.

Insgesamt dauerte es zwei bis drei Wochen, bis die Teilnehmenden den Atlantik überquert hatten. Am 26. November meldete sich Knossi mit einem Lebenszeichen über Social Media bei seinen Fans.

Mission Unknown: Atlantik – das sind die Teilnehmer

Die Teilnehmenden sind in zwei Teams eingeteilt: Team Orange und Team Blau.

Die Verlinkungen führen euch zu Artikeln unserer Kollegen bei desired.de.

Team Orange

Joey Kelly (Sportler und Musiker)

Affe auf Bike (Outdoor-YouTuberin)

Marc Eggers (Ballermann-Sänger und Influencer)

Knossi (Twitch-Streamer und Entertainer)

Sophia Chiara (Reise-YouTuberin)

Team Blau

Sophia Thiel (Fitness-Influencerin)

Jodie Calussi (YouTuberin)

TC (YouTuber und ehemaliges Mitglied von Y-Titty)

Clemens Brock (TikToker und Comedian)

Willi Whey (TikToker)

Skipper / Segel-Experten

Lothar

Chris

Ernst

Peter

Auf Instagram hält euch der Kanal mission.unknown_official auf dem aktuellen Stand. Beispielsweise erfahren wir, was die Kandidatin Affe auf Bike in ihrem Seesack mitnimmt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.