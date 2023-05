Kino ist teuer geworden. Preise von 20 Euro pro Kinokarte sind keine Seltenheit mehr. Da kommt ein Angebot von Aldi zur richtigen Zeit. Der Discounter verkauft aktuell Kinokarten zum Sparpreis.

Guardians of the Galaxy 3, Super Mario oder The Whale: Im Kino warten wieder echte Kracher auf Filmfans. Wer vor dem Kinogang Aldi Süd einen Besuch abstattet, kann dabei eine Menge Geld sparen.

Aldi Süd verkauft Kinotickets im 4er-Pack für 26,80 Euro

Aldi Süd verkauft Kinotickets von Cinestar im 4er- und 6er-Pack. (Bildquelle: Aldi Süd)

In Zusammenarbeit mit Cinestar verkauft Aldi Süd Kinotickets im 4er-Pack für 26,80 Euro. Heruntergebrochen macht das 6,70 Euro für das Einzelticket – günstiger kommt man heutzutage kaum noch ins Kino. Alternativ steht noch das 6er-Pack zur Verfügung, das bei Aldi Süd für 39,60 Euro verkauft wird. Unterm Strich macht das günstigere 6,60 Euro pro Kinokarte.

Einlösbar ist der Kino-Gutschein in allen Cinestar-Kinos in Deutschland. Er gilt für alle 2D-Filme inklusive Filmzuschläge. Die Kinokette betreibt insgesamt 51 Kinos in Deutschland.

Wer die Kino-Gutscheine kaufen möchte, muss zu Aldi Süd in die Filiale und dort an der Kasse nach dem „Cinestar Aktionsticket“ nach Wahl (4er- oder 6er-Pack) fragen. Zusätzlich zum Kassenbeleg erhalten Käufer dann einen Beleg mit Gutscheincode, der auf der Cinestar-Webseite eingegeben werden muss. Im Anschluss erhält man den Gutschein als E-Mail per PDF. Die Kinogutschein-Aktion bei Aldi Süd läuft vom 1.5 bis zum 13.5.2023.

Preis-Leistungs-Sieger: Aldi verliert Spitzenposition an dm

Aldi ist für seine kleinen Preise bekannt. Preis-Leistungs-Sieger der Deutschen war 2022 aber dm. Der Discounter hat seine Spitzenposition aus den beiden Vorjahren an die Drogeriekette verloren und rangiert auf dem zweiten Platz. Konkurrent Lidl konnte sich hinter PayPal Platz 4 sichern. Kein einziger Discounter hat es sonst in die Top 10 geschafft.