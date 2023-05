Düster geht es am Mittwoch im TV zu. Zwischen Sci-Fi und Mystery lädt der dramatische Apokalypse-Thriller aber auch zum Miträtseln ein.

Für die einen ist er nur das Gesicht aus billigen Actionfilmen, für die anderen eine Filmlegende: Nicolas Cage. Wer noch unentschlossen ist, in welche Kategorie der Schauspieler am besten einsortiert werden kann, kann sich am 24. Mai 2023 ein Bild vom schauspielerischen Können des gebürtigen Kaliforniers machen. Denn am Mittwoch, den 24. Mai 2023 um 20:15 Uhr ist Cage auf Kabel 1 im treibenden Sci-Fi-Thriller „Knowing – Die Zukunft endet jetzt“ zu sehen. Dass es dabei düster zugeht, versteht sich von selbst. Aber ebenso spannend gestaltet sich die Spurensuche.

Ist Science-Fiction euer Lieblings-Genre? Dann haben wir für euch im Video ein paar passende Tipps parat.

Wovon handelt „Knowing – Die Zukunft endet jetzt“?

Die 50-Jahr-Feier an der Grundschule des kleinen Calebs (Chandler Canterbury) ist der Auslöser für einer Reihe mysteriöser Vorkommnisse. Denn zu den Feierlichkeiten wird auf dem Grundstück der Schule eine Zeitkapsel ausgegraben, in die Schüler*innen 50 Jahre zuvor Zeichnungen mit ihren Vorstellungen von der Zukunft hinterlegt hatten. Caleb erhält einen dubiosen Zahlencode, den sein Vater John (Nicolas Cage) als Astrophysiker am MIT natürlich genauer unter die Lupe nimmt. Tatsächlich verbirgt sich hinter Ziffernfolge noch wesentlich mehr – denn John stößt auf etliche Hinweise, die mit den größten Katastrophen der letzten 50 Jahre zusammenhängen. Doch was steckt wirklich hinter den vielen kryptischen Andeutungen?

Warum ihr für „Knowing – Die Zukunft endet jetzt“ einschalten solltet

Filmfans dürften sich noch gerne an Cages grandiosen Auftritt in „Leaving Las Vegas“ erinnern. Für das Trinker-Drama wurde Cage 1996 mit einem Oscar als Bester Hauptdarsteller geehrt. Es folgten im Anschluss zwar noch erfolgreiche Blockbuster wie „The Rock – Fels der Entscheidung“ und „Im Körper des Feindes“, danach konnte der Schauspieler aber nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen und wurde stattdessen zum Aushängeschild vieler Billigproduktionen. Sein Hang zu übertriebenen Darstellungen mag ein Grund dafür gewesen sein – dem er in „Knowing – Die Zukunft endet jetzt“ in dieser Form aber nicht nachgeht. Tatsächlich spielt der Schauspieler hier vergleichsweise zurückhaltend, was nicht nur angenehm anzuschauen ist, sondern auch zu der mysteriösen Geschichte passt.

Um Spezialist*innen geht es auch in unserer Bilderstrecke. Welche Fachgebiete in diesen Filmen abgedeckt werden, könnt ihr beim Durchklicken sehen:

Regisseur Alex Proyas („I, Robot“, „The Crow – Die Krähe“) schafft hier eine düstere Atmosphäre, die er auch bis zum schrägen Finale konsequent beibehält. Wer mit dem religiös angehauchten und gesellschaftskritischen Ende nicht viel anfangen kann, sollte aber trotzdem am Mittwoch, den 24. Mai 2023 einschalten. Denn vor allem Johns Nachforschungen, die historischen Verweise und der mit mysteriösen Ereignissen gepflasterte Weg bis dahin, sorgen durchaus für fesselnde Unterhaltung. Und wer gerne miträtselt, kommt mit dem spannenden Endzeit-Thriller definitiv auf seine Kosten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.