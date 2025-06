„MobLand“ Staffel 2: Die Gangsterserie wird fortgesetzt

„MobLand“ ist gerade erst in Deutschland gestartet, da wird bereits die Produktion einer zweiten Staffel vermeldet. Alle Hintergründe dazu hier.

Gangster, Gewalt und große Pläne: Staffel 2 von „MobLand“ kommt

Fans können aufatmen: Nur wenige Wochen nach dem Deutschlandstart der ersten Staffel von „MobLand“ hat Paramount+ offiziell eine zweite Staffel bestätigt. Kein Wunder, denn die Gangsterserie aus der Feder von Guy Ritchie avancierte schnell zum Hit und wurde zum zweiterfolgreichsten Serienstart in der Geschichte des Streamingdienstes.

Mit einem hochkarätigen Cast rund um Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren und Paddy Considine traf „MobLand“ den Nerv des Publikums und sorgte international für Aufsehen.

Der Erfolg von „MobLand“ löst große Freude aus

Die Begeisterung bei Paramount ist entsprechend groß. Chris McCarthy, Co-CEO des Unternehmens, lobte die „kreative Brillanz“ von Guy Ritchie und seinem Team und bezeichnete die Serie als ein „globales Phänomen“, das sowohl in den USA als auch in Großbritannien an der Spitze der Streaming-Charts stand.

Trotz der frühen Verlängerung gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für die nächste Staffel. Dennoch ist klar: Die Serie wird fortgesetzt. Wie schon bei Ritchies Netflix-Serie „The Gentlemen“, die ebenfalls in eine zweite Runde geht, soll auch „MobLand“ als fester Bestandteil des internationalen Crime-Serienmarkts etabliert werden.

Wann erscheint die zweite Staffel von „MobLand“?

Geduld ist allerdings gefragt: Aufgrund des prominenten Casts und der aufwändigen Produktion wird die neue Staffel voraussichtlich nicht vor Frühjahr 2027 erscheinen.

Im Vergleich mit ähnlichen Produktionen wie „Tulsa King“ oder „Mayor of Kingstown“ lässt sich abschätzen, dass die Wartezeit durchaus zwei Jahre oder mehr betragen könnte – vor allem, da die Verlängerung erst nach dem Finale der ersten Staffel in den USA erfolgte.