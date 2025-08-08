Moderne Fahrassistenz: So sicher ist die Verkehrszeichenerkennung – und so nutzt ihr sie richtig

Verkehrszeichen zu übersehen kann Folgen haben. Die Schildererkennung im Auto hilft unaufmerksamen Fahrern, kann aber ihre Tücken haben.

Das ist die Verkehrszeichenerkennung

Bei der Verkehrsschildererkennung werden Hinweisschilder automatisch via Kamera erfasst. Habt ihr ein Tempolimit missachtet, bekommt ihr eine optische, akustische oder haptische Warnung. Dies ist vom System des Verkehrsassistenten abhängig. Einige Modelle greifen auch selbstständig in das Geschehen ein.

Die Schildererkennung erfolgt in Echtzeit und ist damit häufig schneller als der Blitzer. Der Verkehrszeichenassistent kooperiert dabei mit anderen Systemen und bezieht die aktuelle Uhrzeit und die Daten des Navigationssystems ein. So werdet ihr nur auf wirklich wichtige und auch tatsächlich an der Strecke liegende Verkehrsschilder hingewiesen.

Welcher Verkehrsschilder werden erfasst?

Neben Tempolimits erfasst die Verkehrszeichenerkennung auch Überhol-, Ortseingangs- und Ausgangsschilder. Ihr werdet auf Tempolimits an Baustellen aufmerksam gemacht und erhaltet einen Hinweis auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, die nur in bestimmten Zeitintervallen bestehen.

Nicht überall auf der Welt sind die Verkehrsschilder gleich. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch Schilder, die typisch Deutsch sind.

Ist die Verwendung sicher?

Die Hände ums Lenkrad legen und den Rest allein der Technik überlassen, ist keine gute Idee. Noch steckt die Verkehrszeichenerkennung in den Kinderschuhen und schwächelt hin und wieder. Im Dunkeln werden Verkehrszeichen häufig nicht erkannt. Auch bei LED-Zeichen tut sich das System sichtlich schwer.

Probleme zeigt das neue Fahrassistenzsystem bei überklebten Verkehrsschildern. Werden Tempolimits aufgehoben, schaltet das System häufig nicht schnell genug und es wird weiterhin das vorherige Tempolimit angezeigt.

Damit die Verkehrszeichenerkennung bestmöglich funktioniert, achtet auf die Installierung der Software-Updates. Überprüft die Versionsnummer der Software und checkt sie mit den vom Fahrzeughersteller veröffentlichten Hinweisen auf die neueste Version gegen.

So könnt ihr die Verkehrszeichenerkennung nachrüsten

In vielen Neuwagen der Kompakt- und Mittelklasse ist die Technik schon standardmäßig angekommen. Falls ihr diese Technik noch nicht habt, könnt ihr sie nachrüsten. Wenn das Fahrzeug über Kamera und Navi verfügt, könnt ihr das System selbst einstellen. Alternativ kann auch eine Werkstatt die Freischaltung der Schildererkennung übernehmen.

Wollt ihr die Verkehrszeichen auf der Frontscheibe in Blickhöhe sehen, müsst ihr euch ein Head-up-Display zulegen. Billiger wird es mit einer App. Dafür muss die Smartphone-Kamera intakt sein und auf die Straße zeigen. Wichtig ist, dass euer Handy nicht zum Wurfgeschoss wird und mittels Handy-Halterung oder Anti-Rutsch-Matte sicheren Halt auf dem Armaturenbrett findet.