Monatlich kündbarer Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen zum absoluten Tiefstpreis gesucht? Dann solltet ihr aktuell bei Mobilcom-Debitel vorbeischauen. Dort bekommt ihr gerade den o2 „Free Unlimited Smart“ für nur 14,99 Euro im Monat.

„o2 Unlimited Smart“-Tarif über 60 % günstiger

Mobilcom-Debitel hat kurzzeitig den „o2 Free Unlimited Smart“-Tarif drastisch im Preis gesenkt. Dieser beinhaltet unbegrenztes LTE-Datenvolumen, eine Allnet- sowie SMS-Flat und ist für 14,99 Euro monatlich im Angebot (statt 39,99 Euro bei o2 direkt). Ihr spart also über 60 Prozent und habt ein Rundum-sorglos-Paket. Der Handytarif ist darüber hinaus auch noch monatlich kündbar, ihr müsst euch also nicht gleich für mehrere Jahre an einen Vertrag binden. Bei Interesse solltet ihr euch jedoch beeilen, denn das Angebot gilt nur wenige Tage.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitiertes LTE-Datenvolumen (max. 10 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro (39,99 Euro ab dem 25. Monat)

(39,99 Euro ab dem 25. Monat) Monatlich kündbar

Einmalige Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Für 14,99 Euro im Monat könnt ihr zwei Jahre lang unbeschwert und ohne Limit mobil im Netz surfen. Natürlich seid ihr mit 10 MBit/s etwas eingeschränkt, doch für alltägliches Surfen, Zocken, Videos schauen und Musik streamen reicht die Geschwindigkeit in den meisten Fällen aus. Falls euch das mobile Internet dennoch zu langsam sein sollte, könnt ihr jederzeit aus dem Tarif aussteigen. Spätestens nach 2 Jahren solltet ihr definitiv kündigen, denn dann wird's mit 39,99 Euro im Monat recht teuer.

Wie findet man heraus, ob ein Handyvertrag günstig ist? Frank erklärt es euch im Video:

Unlimited-Tarif für 15 € im Monat: Für wen lohnt sich der Deal?

Für alle, die monatlich einen festen Betrag zahlen und sich nicht um das mobile Datenvolumen sorgen möchten. Es gibt hier einfach kein Limit, sodass ihr selbst zu Hause auf das WLAN verzichten könnt. Wem 10 MBit/s ausreichen, kann mit dem aktuellen Angebot von Mobilcom-Debitel richtig viel Geld sparen.

Angebot verpasst? Hier gibt's weitere günstige, monatlich kündbare SIM-only-Tarife:

