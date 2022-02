Wer beim Handytarif keine Kompromisse eingehen will, sollte sich das aktuelle Angebot von Mobilcom-Debitel ansehen. Für kurze Zeit gibt's den monatlich kündbaren o2 „Free Unlimited Max“-Tarif ohne Daten-Limit für unter 30 Euro im Monat. GIGA hat die Details.

Tarif-Aktion Unlimitiertes Datenvolumen für 29,99 Euro im Monat

Wenn ihr euch einen echten Unlimited-Tarif holen wollt, dann müsst ihr wohl oder übel tief in die Tasche greifen. o2 bietet zwar günstigere Tarife an, da ist die Geschwindigkeit dann aber stark limitiert. Bei dem aktuellen Angebot von Mobilcom-Debitel ist das nicht der Fall. Ihr könnt im LTE-Netz von o2 ohne Limit so viel herunterladen wie ihr möchtet und dafür auch die volle Geschwindigkeit verwenden – für aktuell nur 29,99 Euro im Monat (bei Mobilcom-Debitel anschauen). Der Tarif ist sogar monatlich kündbar.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Unlimitiertes LTE -Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbar, 2 Wochen Kündigungsfrist

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Grundgebühr pro Monat: 29,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 9,99 Euro

Die Anschlussgebühr beträgt einmalig 9,99 Euro. EU-Roaming ist enthalten, eine Datenautomatik gibt es natürlich nicht, da es kein Datenlimit gibt. Neben dem unlimitierten LTE-Datenvolumen mit maximal 225 MBit/s ist eine Allnet- uns SMS-Flat enthalten. Ihr zahlt also einmal im Monat 30 Euro und müsst euch bei diesem Tarif nirgendwo einschränken.

Im Video verraten wir euch, was ein wirklich guter Tarif ist:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Im Endeffekt für alle, die sich keinerlei Sorgen ums Datenvolumen machen möchten. 30 Euro sind natürlich viel Geld für einen Handyvertrag, ihr bekommt aber auch eine Menge geboten. Wirklich unlimitierte Tarife sind in Deutschland leider sehr teuer, sodass ihr hier ein echtes Schnäppchen machen könnt. Da es sich um einen monatlich kündbaren Tarif handelt, geht ihr zudem keinerlei Risiko ein. Einziger Wermutstropfen: 5G ist nicht enthalten, es handelt sich um einen reinen LTE-Tarif.

