Monsieur Cuisine: Mit diesem Zubehör wird die Lidl-Küchenmaschine zum Alleskönner

Kochen, rühren, anbraten, wiegen: Es gibt fast nichts, was der Monsieur Cuisine nicht kann. Trotzdem fehlen der Lidl-Küchenmaschine ein paar wichtige Funktionen. Mit dem richtigen Zubehör lassen sich die aber kinderleicht nachrüsten.

Der Monsieur Cuisine von Lidl ist zwar ein echtes Multitalent, doch erst mit dem richtigen Zubehör wird die kluge Küchenmaschine zum Alleskönner. Ob für stolzen Neu-Besitzer oder Monsieur-Cuisine-Veteran: Wir haben das beste Zubehör für euch zusammengetragen – los geht’s.

Messerersatz für Monsieur Cuisine

Wundermix - WunderCap Messerersatz für Monsieur Cuisine Küchenmaschine Smart, Connect, Trend & Editi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:12 Uhr

Erhöht das Nutzvolumen um 20 Prozent, wodurch größere Portionen gleichmäßiger gekocht und gegart werden können.

Kompatibel mit Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Schäler-Aufsatz für Monsieur Cuisine

Wundermix - WunderPeeler V2 Schäler-Aufsatz für Monsieur Cuisine Smart, Connect & Trend • Kartoffels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:25 Uhr

Ermöglicht das Schälen von bis 1 Kilo Gemüse pro Vorgang (z.B. Karotten oder Kartoffeln) ohne lästige Handarbeit.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Einhand-Griff für Monsieur Cuisine

Wundermix - WunderGrip Einhand-Griff für Monsieur Cuisine Connect, Trend • Abnehmbarer Griff • Prakt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:12 Uhr

Erweitert den Topf des Monsieur Cuisine um eine stabile und komfortable Einhand-Bedienung.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect und Connect Trend. Der neuere Monsieur Cuisine Smart besitzt bereits einen Einhand-Griff am Topf.

Silikon-Auflaufform für Monsieur Cuisine

Wundermix - FlexiSteam Silikon-Auflaufform für Dampfgaraufsatz • Kompatibel mit Monsieur Cuisine Sma Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:25 Uhr

Auflaufform für den Dampfgareinsatz des Monsieur Cuisine, ermöglicht unter anderem das Garen von Omelettes, Fisch, Fleisch, Gemüse oder Kuchen ohne Heruntertropfen von Garflüssigkeiten in den Dampfgarbehälter. BPA-frei.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Deckelhalter für Monsieur Cuisine

mixcover Deckelhalter kompatibel mit Monsieur Cuisine Connect und Monsieur Cuisine Smart Deckel, Tro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:12 Uhr

Hält den Deckel am Rand des Mixtopfs fest. So bleiben Küchenarbeitsplatte und auch Hände sauber. Speisereste tropfen außerdem in den Mixtopf zurück.

Kompatibel mit dem Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Gleitbrett für Monsieur Cuisine

Gleitbrett Unterlage für Monsieur Cuisine Connect Smart Trend , aus Nylon für MCC Lidl Küchenmaschin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:22 Uhr

Arbeitsplattenschutz für den Monsieur Cuisine. So wird die Arbeitsplatte beim Bewegen nicht zerkratzt. Nylonmaterial kann Flecken absorbieren.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Drehkellenspatel für Monsieur Cuisine

Calotti Kunststoff, Drehkellenspatel für Monsieur Cuisine Connect und Smart zum Entnehmen, Schöpfen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 19:02 Uhr

Fügt sich passgenau zwischen Messer und Mixtopfwand und erleichtert so das Aufnehmen, Entnehmen und Portionieren von Speisen.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Saftpresse für Monsieur Cuisine

Wundermix - WunderJuicer Saftpresse für Monsieur Cuisine Smart, Connect & Trend • Zitruspresse & Ent Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.01.2024 20:24 Uhr

Nutzt die Motorleistung des Monsieur Cuisine zum Auspressen von Obst und Gemüse für frische Säfte.

Kompatibel für Monsieur Cuisine Connect, Connect Trend und Smart.

Der Monsieur Cuisine ist der wohl größte Thermomix-Konkurrent. In manchen Ländern heißt der Klassiker aber gar nicht so:

Stiftung Warentest kritisiert Monsieur Cuisine

Zuletzt hat die Stiftung Warentest Küchenmaschinen mit Koch-Funktion näher unter die Lupe genommen. Der getestete Monsieur Cuisine Smart erzielte insgesamt zwar ein gutes Ergebnis und landete auf Platz 3, doch beim Pürieren und Wiegen leistete sich die Lidl-Küchenmaschine zwei Patzer.