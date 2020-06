Es muss nicht immer Aldi oder Lidl sein. Der Marken-Discounter Netto verkauft aktuell einen echten Monster-Gasgrill mit sechs Brennern zu einem richtig günstigen Preis. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

Netto verkauft riesigen Gasgrill für 349,99 Euro

Wer aktuell auf der Suche nach einem großen Gasgrill mit vielen Brennern zum kleinen Preis ist, der sollte bei Netto reinschauen. Im aktuellen Prospekt sind wir auf den El Fuego Edelstahl-Gasgrill „Long Beach“ gestoßen, der für nur 349,99 Euro verkauft wird. Abholen muss man den riesigen Gasgrill aber nicht, denn er wird im Onlineshop verkauft und kostenlos geliefert. Der Preis gilt nur diese Woche oder solange der Vorrat reicht.

Wie man auf dem obigen Bild schon sehr gut sehen kann, ist der Gasgrill sehr groß und besitzt auch viele Regler. Das liegt daran, dass im Brennraum insgesamt sechs Brenner verbaut sind, die eine Leistung von jeweils 3,2 kW besitzen. Zusätzlich gibt es an der Seite noch einen zusätzlichen Brenner, wenn man beispielsweise eine Soße oder Ähnliches zubereiten möchte. In der Abdeckung ist ein Sichtfenster mit Thermometer integriert. So hat man die Temperatur und das Grillgut immer im Blick. Der Grillrost besteht aus Gusseisen, sodass man ein schönes Grillmuster ins Grillgut einarbeiten kann.

Was taugt der Gasgrill von Netto?

Der El Fuego Edelstahl-Gasgrill „Long Beach“ von Netto hat ziemlich gute Bewertungen bekommen. Von fast 170 Kunden gibt es 4,5 von 5 möglichen Sternen. Der Aufbau soll nicht so kompliziert sein, wie bei vielen anderen Gasgrills. Zudem soll die Leistung überzeugen. Auch das Sichtfenster wird als sehr praktisch angesehen.

Der Preis von 349,99 Euro ist ebenfalls sehr fair. Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Im Preisvergleich kostet der gleiche Gasgrill bei anderen Händlern mindestens 50 Euro mehr, bei Obi sogar 80 Euro mehr. Wer also auf der Suche nach einem richtig großen Gasgrill mit vielen Brennern und einem Grillrost aus Gusseisen ist, der ist hier genau an der richtigen Stelle.