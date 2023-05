Jason Statham prügelt sich durch den Wochenstart! Zwar darf er nur in der gekürzten Version Schläge verteilen, doch das mindert den Spaß keineswegs.

Wenn Jason Statham auf Mission geschickt wird, stehen harte Zeiten für Kriminelle und böse Jungs an. Ob als smarter Agent in „Operation Fortune“ oder als wichtiger Teil der Söldnertruppe „The Expendables“: Der Brite setzt seine eigenen Methoden ein, um Recht und Ordnung – zumindest einigermaßen – wiederherzustellen. Dass dieses Vorgehen bis ins Absurde geführt werden kann, bewies er in dem 2009er-Action-Kracher „Crank 2: High Voltage“. Die Fortsetzung des Überraschungshits gestaltete sich noch verrückter als der Vorgänger und war selbst der FSK zu heiß. Verschiedene Kürzungen und eine Auszeit der ursprünglichen Fassung auf dem Index waren die Folge.

Für das Free-TV erstellten die Verantwortlichen zudem eine eigene Version, die fast fünf Minuten kürzer als die ungeschnittene Filmversion ist. Diese Fassung sendet Kabel 1 am Montag, 22. Mai, um 22:25 Uhr und wir geben Entwarnung: Trotz einiger Veränderungen ist „Crank 2: High Voltage“ ein absoluter Spaß! Wenn ihr dennoch die FSK 18-Version sehen wollt, wird euch die Leih- oder Kaufversion auf iTunes oder GooglePlay glücklich machen.



Welche kranken Situationen Jason Statham in „Crank 2: High Voltage“ überstehen muss, lässt sich im Trailer zum Film nur erahnen. Was hier abgedreht erscheint, wird im Film noch getoppt.



„Crank 2: High Voltage“: Darum geht es

Chev Chelios (Jason Statham) hat die Ereignisse aus Teil 1 halbwegs verdaut. Mit seinem neuen Herz will er zurück in die Normalität finden, doch das Blatt wendet sich schneller als geahnt. Gangster Johnny Vang (Art Hsu) hat Chev ein künstliches Organ eingepflanzt, um mit dem echten Herz seinen Boss zu retten. Wenig begeistert von der Tatsache, dass in seiner Brust eine batteriebetriebene Attrappe schlägt, will Chev sein Herz zurückholen. Auf der Suche nach der Lebenspumpe verliert er jedoch die Batterie und muss zu drastischen Mittel greifen: Immer, wenn die Power-Anzeige im roten Bereich ist, ist das Aufladen an einer Stromquelle Pflicht. Vom Starkstrom bis zum Sicherungskasten ist dem aufgebrachten Chev alles recht, um Vang und seinen Plan zu stoppen.



„Crank 2: High Voltage“: Statham in Aktion

Sex in der Öffentlichkeit, Waffen im Hintern, Sprünge von Hochhausdächern: Es gibt kaum eine Aktion, die in Stathams Filmen ausgelassen wird. Hauptsache, es knallt und hebt die Stimmung. „Crank 2: High Voltage“ trifft mit Zielsicherheit ins Schwarze und markiert sicherlich einen absurden Höhepunkt in der Filmografie des Briten. Mit dem kommenden Hai-Horror „MEG 2: Die Tiefe“ dürfte sich im Sommer ein neuer Vertreter in die Liste einreihen, der für Staunen sorgt. In der Fortsetzung trifft Jason Statham erneut auf einen riesigen Killer-Hai, der noch größer und prähistorischer ist als das Monster aus Teil 1. Dass diese Hai-Jagd witzige und unfassbare Momente bereithalten wird, davon ist auszugehen. Die Badesaison vermiest uns der Action-Held mit dem kommenden Kinostart in jedem Fall – und das ist okay!



